快訊

中國良心企業家為何遭重判？「孫大午案」震驚各界

幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

台灣大推父親節特惠「myAngel科技照護」 購機0元

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）去年推出「myAngel科技照護」服務，能透過App即時掌握配戴者的位置，防止失智親人或幼兒走失，發揮即時定位協尋功能，單月熱銷超過1,000台。

為了擴大「myAngel科技照護」服務對象，台灣大宣布，開放所有跨電信平台用戶都能使用，並於父親節前夕推出「myAngel御守錶360天套裝組」，限時優惠價5,288元（諧音：我愛爸爸）。所有用戶都能透過momo與myfone購物等電商平台，一次購足myAngel御守錶與App服務序號，給親人更完善照護。

台灣大表示，myAngel御守錶為台灣首款運用電信物聯網（NB-IoT）科技打造的智慧定位手錶，具有低耗電特性，待機時間長達5到7天，不必頻繁充電，大幅增加使用的便利性。此外，myAngel御守錶操作介面簡單，能計步檢視運動量，搭配myAngel App還能提供「多重定位、歷史軌跡、一鍵求救、電子圍籬、親友模式」等多項功能，其中「親友模式」可從購買者註冊帳號中，再分享5組帳號免費提供親友使用，共同在異地守護配戴手錶的家人，形成完整的「myAngel科技照護」服務，降低配戴者走失風險。

歡慶父親節，台灣大表示，myfone購物與momo購物網等推出「myAngel御守錶360天套裝組」，8月31日前購買myAngel御守錶單機及myAngel 360天服務序號，原價5,888元，限時優惠價只要5,288元，非台灣大門號的用戶也能購買，關心家人的安全與健康。

台灣大表示，台灣大行動月租用戶不限任何資費，均可至全台myfone門市申請加掛myAngel月租專案，月付199元、綁約30個月，可零元元帶走myAngel御守錶。網外用戶只要新申辦台灣大4G 199元行動方案、綁約24個月，再加掛myAngel月租專案，myAngel御守錶只要2,990元，綁約期間myAngel月租費可享全額減免。若申辦4G 399元以上月租，綁約30個月，御守錶可0元帶回家，再申請加掛myAngel月租專案，即可啟用服務。

台灣大哥大 4G 父親節

延伸閱讀

竹山紫南宮捐血站全國第一 籲周末父親節捐血送錢母

新北：河濱自行車租借站開放 父親節辦優惠活動

台灣大哥大父親節限時推「myAngel御守錶360天套裝組」

歡慶父親節！Subaru全車系享首年牌照燃料稅減免、高額分期零利率優惠

相關新聞

培養台灣半導體人才 ASML推出「菁英獎學金」

為善盡企業社會責任、培育優秀學生投入半導體相關產業，台灣艾司摩爾於2021年續辦第三屆「ASML菁英獎學金」，提供總金額...

鷹眼系統東奧發光 AI應用成產業投資新熱門

台灣羽球男雙以壓線球拿下東奧金牌，關鍵的「鷹眼畫面」成為熱門話題，不只展現AI人工智慧的強大實力，更點亮AI產業的投資機...

太空中心：5到10年內 成新世代衛星領域重要國家

國家太空中心主任吳宗信今天說，台灣太空產業願景是5至10年內，在太空與新世代衛星領域成為國際重視的國家；目前太空中心與產...

科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工...

半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在20...

蘋果新筆電9月亮相 供應鏈喊衝

下半年電腦、手機新機熱潮即將啟動，成為疫情下消費復甦指標。外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。