台灣大推父親節特惠「myAngel科技照護」 購機0元

台灣大哥大（3045）去年推出「myAngel科技照護」服務，能透過App即時掌握配戴者的位置，防止失智親人或幼兒走失，發揮即時定位協尋功能，單月熱銷超過1,000台。

為了擴大「myAngel科技照護」服務對象，台灣大宣布，開放所有跨電信平台用戶都能使用，並於父親節前夕推出「myAngel御守錶360天套裝組」，限時優惠價5,288元（諧音：我愛爸爸）。所有用戶都能透過momo與myfone購物等電商平台，一次購足myAngel御守錶與App服務序號，給親人更完善照護。

台灣大表示，myAngel御守錶為台灣首款運用電信物聯網（NB-IoT）科技打造的智慧定位手錶，具有低耗電特性，待機時間長達5到7天，不必頻繁充電，大幅增加使用的便利性。此外，myAngel御守錶操作介面簡單，能計步檢視運動量，搭配myAngel App還能提供「多重定位、歷史軌跡、一鍵求救、電子圍籬、親友模式」等多項功能，其中「親友模式」可從購買者註冊帳號中，再分享5組帳號免費提供親友使用，共同在異地守護配戴手錶的家人，形成完整的「myAngel科技照護」服務，降低配戴者走失風險。

歡慶父親節，台灣大表示，myfone購物與momo購物網等推出「myAngel御守錶360天套裝組」，8月31日前購買myAngel御守錶單機及myAngel 360天服務序號，原價5,888元，限時優惠價只要5,288元，非台灣大門號的用戶也能購買，關心家人的安全與健康。

台灣大表示，台灣大行動月租用戶不限任何資費，均可至全台myfone門市申請加掛myAngel月租專案，月付199元、綁約30個月，可零元元帶走myAngel御守錶。網外用戶只要新申辦台灣大4G 199元行動方案、綁約24個月，再加掛myAngel月租專案，myAngel御守錶只要2,990元，綁約期間myAngel月租費可享全額減免。若申辦4G 399元以上月租，綁約30個月，御守錶可0元帶回家，再申請加掛myAngel月租專案，即可啟用服務。