北漂族靠這個裝置 守護中南部家人
北漂族離開加上北上工作，但又放不下中南部的長輩或小孩，隨著科技發展，透過智慧穿戴裝置可以讓北漂族，可以透過科技守護家人。台灣大（3045）去年推出「myAngel科技照護」，台灣大觀察，服務用戶中，超過6成是60歲以上長輩，另有2成是12歲以下的兒童，均屬於走失風險較高的族群。從購買資料分析還發現，新竹以北的購機民眾，超過2成會將myAngel御守錶送給住在中南部的家人使用，反映出許多離家北漂到大都市打拼的年青族群，透過「myAngel科技照護」服務，守護不在身邊的家人。
住在新竹的張先生，失智的父親在三年內走失六次，張先生擔心父親出門找不到回家的路，每天下班就趕緊回家，造成身心很大的負擔。台灣大推出「myAngel科技照護」服務後，張先生就替父親申辦此項服務，透過myAngel御守錶的定位功能，打開手機就能知道父親位置，減輕照護者的心理壓力。
另一位用戶秦先生，替患有輕度失智症的父親申辦「myAngel科技照護」服務，有次父親外出散步超過1小時沒有回家，因父親沒帶手機，聯絡不上，讓家人非常心急，所幸透過myAngel科技照護App，迅速找到父親手上御守錶的定位，順利將人接回家，結束一場虛驚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言