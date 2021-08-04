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遠傳、博弘獲得AWS合作夥伴獎　

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

國際雲端公司Amazon Web Services（AWS）首度在台舉辦AWS合作夥伴高峰會（AWS Partner Summit），並頒發AWS合作夥伴獎（AWS Partner Award），遠傳電信（4904）與子公司博弘雲端分別獲得「AWS Social Impact Partner of the Year」以及「AWS Migration Partner of the Year」獎項。

遠傳企業暨國際事業群執行副總、博弘雲端董事長曾詩淵表示，遠傳除了致力於以優質基礎建設結合5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）協助企業客戶數位轉型之外，對於善盡企業社會責任也不遺餘力，尤其在醫療與教育的堅持與成果更是有目共睹。」

遠傳去年打造全國第一個5G遠距診療應用場域，解決偏鄉醫療資源不足的問題；自2017年投入「翻轉教育　讓愛遠傳」活動，結合同為AWS合作夥伴的線上遊戲學習平台PaGamO，透過一系列偏鄉數位教育營等數位知識普及專案，縮短城鄉數位落差，提升整體兒少教育品質，持續發揮正向社會影響力。

博弘雲端副總黃士培表示，博弘雲端獲得AWS Migration Partner of the Year的殊榮，是博弘長期為數位轉型或系統遷移客戶創造價值的最佳證明，也代表博弘的專業能力獲得AWS 與第三方專業審查的認可。

隨著大環境的轉變，台灣的製造業極須透過數位轉型以面對未來競爭局勢，博弘雲端強調，博弘的AWS團隊具有協助不同產業上雲的多年經驗，協助夥伴規劃遷移初期的各項流程、架構，以及上雲後的MSP維運代管服務，提供一站式整合服務，使企業無須擔心後續是否要配置雲端技術人員，而更能全心專注於核心事業。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS將合作夥伴網路視為我們自身團隊的延伸。過去12個月，看到台灣的AWS合作夥伴不斷創新，抱持「以客戶為中心」的宗旨來服務客戶。

雲端 遠傳電信

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