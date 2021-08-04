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宏碁Q2獲利創11年單季新高 年增142.5%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）今（4）日召開董事會，通過2021年第二季合併營收為新台幣797.78億元；本季營業毛利新台幣95.88億元，毛利率12.0%；營業淨利新台幣39.79億元，營業淨利率5.0%創歷史新高；稅後淨利新台幣28.97億元創11年單季新高，年增142.5%，單季EPS為新台幣0.97元。

2021年上半年合併營收為新台幣1,513.34億元；稅後淨利新台幣56.40億，年增221.8%，上半年EPS為新台幣1.88元。

宏碁觀察到個人電腦需求持續高於供給，且能見度至2021年底。宏碁集團已上市、上櫃、興櫃子公司皆已公布第二季財務報告，營收及獲利的成長率優於整體表現，確立公司發展多重事業引擎的策略。

新台幣 宏碁

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