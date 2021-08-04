微軟攜聯強推物聯網認證 華碩、聯發科響應

聯強國際（2347）近年來在亞太地區積極佈建物聯網解決方案聚合商網絡，已在各地獲得許多合作夥伴的認同及參與。今年初，微軟與聯強簽訂合作備忘錄，聯強成為微軟全球唯三「IoT隨插即用（IoT Plug and Play）」認證合作夥伴之一，共同協助兩岸物聯網方案供應商，通過IoT Plug and Play認證。

微軟了解到企業對於物聯網數位雙生(Digital Twins)的重視與需求，希望能藉由建造真實世界的數位分身，達到提升效率和降低成本的目標。IoT Plug and Play服務在數位雙生實現當中扮演著重要的角色，其協助物聯網設備隨插即用，加速實體與數位世界的資訊同步連結。

微軟甫於去年下半年正式推出IoT Plug and Play認證，透過此認證推廣加速物聯網解決方案的建置。一旦客戶的裝置設備通過此認證，即可上架到微軟Azure Certified Device Catalog平台，藉此將產品優先推薦給所有欲使用微軟Azure服務的解決方案開發商或設備買家，提升產品能見度，獲得潛在共同銷售機會。

聯強國際元件事業部總經理薛連仁表示，聯強國際長年以來身為英特爾（Intel®）、聯發科技（MediaTek）兩岸的元器件專業代理商，累積深厚的平台開發經驗，能給予客戶最優質的認證服務。同時，聯強將藉由物聯網方案聚合商網絡，進一步協助已通過認證的裝置設備和方案，擴大推廣至聯強亞太海外市場，開拓全球布局。

目前為止，聯強已成功協助兩岸超過二十家知名物聯網方案與設備供應商，將各式方案與設備通過微軟IoT Plug and Play認證，協助方案無縫接軌微軟Azure IoT各式雲服務。

IoT Plug and Play認證其中一個案例是華碩智慧物聯網基於Intel® Core™ i7/i5/i3平台所開發的PE200U智能邊緣計算機。

聯強國際藉由Intel®所提供的AI開發套件OpenVINO™，在ASUS IoT PE200U平台上開發出人臉辨識模組。然後透由微軟Azure雲端服務IoT Hub以及串流分析來收集與分析PE200U所傳回的人臉辨識資料。最後藉由微軟所提供的PowerBI來建置出客戶所需要的門禁管理的參考介面。打造出完整的端到端人臉辨識門禁管理解決方案。

另一個成功案例是聯發科技為主流 AIoT 設備打造的 i350 AI 平台，這是一款專為視覺與語音處理的AIoT應用而設計的終端AI平台，適用於臉部、手勢與動作辨識、LPR、語音啟動與速限辨識、隔音、生物科技與生物辨識測量等用途。