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中華電信攜手思科 推進台灣5G開放架構網路產業鏈

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣電信業龍頭中華電信（2412）與全球科技大廠思科公司，4日宣布雙方正式簽署合作備忘錄，雙方計畫在原有成功的合作基礎上，持續深化於5G新技術、雲維管系統與5GC整合介接、5G垂直應用E2E(端到端)服務測試、資安及整合式營運支援系統自動化解決方案等領域擴大交流與合作，搭配台廠O-RAN設備進行整合測試，進而推進台灣5G技術發展。

全球科技大廠思科，著眼於台灣得天獨厚的完整ICT供應鏈與台灣中小基站業者完備的產業聚落，2020年與台灣經濟部工業局合作，共同打造台灣第一座5G NSA（非獨立組網）開放測試平台。

看準2021年起O-RAN SA（獨立組網）技術逐漸到位，為驗證在電信業者基礎上得以實現更加完備的O-RAN技術架構，中華電信與思科合作，由中華電信主導5G O-RAN SA驗證測試平台，提供實際應用場景供網路設備與基站業者、終端業者等進行應用測試。未來可望賦予電信業者更大彈性與更高自主性，打破過去重資本5G的布建包袱，也為台灣電信業者樹立成功典範。

中華電信執行副總林榮賜表示，中華電信積極推動台灣5G發展，透過與思科的合作與測試，從基站到應用服務的E2E端對端測試，開創真正屬於台灣的5G產業聚落。此次合作不僅展現中華電信積極投入發展新技術，更努力為台灣5G產業開創出更多可能與應用。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，思科與中華電信一起合作，為台灣帶來首次由台廠主導的5G O-RAN提供測試平台，讓台灣的電信設備業者可以在完成布建的獨立組網上進行測試。未來電信業者在設備選擇、採購預算可有更多彈性。思科也會在此平台與中華電信合作共推解決方案，為客戶提供更有效益的5G架構。

中華電信 5G 思科

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