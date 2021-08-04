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南亞科董座吳嘉昭：新廠今年底動土 2023年裝機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今（4）日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，下世代DDR 5產品已在試產中，同時，10奈米級製程產品近期將開始試產，且該公司將持續導入先進製程及產品並擴充產能，預計新廠將在今年底動土，並在112年底前開始裝機。

南亞科109年合併營收為610.1億元，稅後淨利76.9億元，每股稅後純益2.51元。南亞科表示，109年因新冠肺炎疫情爆發、中美貿易衝突，及新台幣大幅升值等影響營收與獲利，該公司表示，面對此不利的外部因素仍能維持正常營運，並持續獲利。

展望今年下半年，董事長吳嘉昭表示，預期整體DRAM產業與市場售價可望持續正向發展，南亞科並積極佈局自主技術開發，目前第一代10奈米級製程技術已完成試產線裝機，前導產品和第二顆下世代DDR5都正在試產中；另外，第二代10奈米級製程技術的首顆產品也將於近期內開始試產。

此外，吳嘉昭也表示，該公司也將持續優化20奈米產品組合，除了增加在伺服器及PC OEM客戶的認證，也將加速低功率產品推廣，未來目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用，可以有效提高產品價值與銷售彈性。

新廠興建方面，吳嘉昭指出，為了滿足市場需求及公司長遠的發展，已規劃在南林科技園區中興建新的廠房，持續導入先進製程及產品，並擴充產能，新廠預計年底動土，目標於112年底前開始裝機，產能規模將視市場需求分階段設置。

南亞科 奈米 營收

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