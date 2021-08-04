研華未來五年 將建構15個AIoT新型態事業部

研華（2395）董事長劉克振今（4）日於法說會上表示，迎接軟體、行業集成新趨勢，未來五年計畫建構15個AIoT新型態事業部。

根據Gartner研調指出，2020~2025年AIoT應用市場將在軟體解決方案及行業集成服務有強勁之成長。為迎接此波趨勢，研華將以「無限賽局」思維，擴大投資軟體平台事業WISE-IoT，行業專屬集成套件（Solution Ready Package, SRP）事業，以及綜合服務事業 Advantech Service Plus（AS+），以全面與未來AIoT普及應用的大潮流接軌。

研華同時提出構建新型態事業部（Emerging SBU）之具體藍圖，預計2025年底前完成設立共15個新事業部，包括AIoT各類軟體平台及工業App產品約5個事業部；行業專屬集成套件（SRP）事業部約7個，跨越智慧製造、設備聯網、智慧節能、環境及水處理、智慧城市服務、智慧零售、智慧醫院等行業領域。另外，加上Advantech Service Plus新型態服務事業部3個。

研華期許成為工業AIoT之全球領先企業之一，並重申加速完善AIoT生態系發展的決心。也希望邀請各領域願意投入AIoT應用的夥伴形成共創合作，共同分享龐大商機。