研華搶出貨 下半年集團產能可提升三成

全球工業物聯網領導廠商研華（2395） 今（4）日舉行法人說明會，營運長林東杰表示，研華除了優化採購流程、簽長約確保配料承諾、導入替代料等方式積極因應之外，並規劃桃園及昆山廠區同步擴產，預計下半年集團產能可提升三成，為料件紓解後的訂單出貨高峰預做準備。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望第三季，受惠於解封後企業支出等專案重啟，除北美受缺料影響訂單遞延比例較高外，其餘市場可望呈雙位數高度成長。

以事業體而言，受惠於新基建、新能源（風電、太陽能、電動車等）及智慧醫療等需求暢旺，整體營運動能強勁。預估第三季營收表現將落於US$510~530MN區間，營業利益率則於16%~18%間。

林東杰補充，受惠於工業電腦、伺服器、產業應用等需求明顯增溫，上半年接單年增80%，第二季接單/出貨比（B/B Ratio）達1.72歷史高水位，訂單能見度可至2022上半年。