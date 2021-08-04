研華下半年展望樂觀 擴產三成提升達交動能

工業電腦大廠研華（2395）今（4）日舉行法人說明會，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望第3季，受惠於解封後企業支出等專案重啟，除北美受缺料影響訂單遞延比例較高外，其餘市場可望呈雙位數高度成長。並規劃桃園及昆山廠區同步擴產，預計下半年集團產能可提升三成，為料件紓解後的訂單出貨高峰預做準備。

以事業體而言，受惠於新基建、新能源（風電、太陽能、電動車等）及智慧醫療等需求暢旺，整體營運動能強勁。預估第三季營收表現將落於US$510~530MN區間，營業利益率則於16%~18%間。

營運長林東杰補充，受惠於工業電腦、伺服器、產業應用等需求明顯增溫，上半年接單年增80%，第二季接單/出貨比（B/B Ratio）達1.72歷史高水位，訂單能見度可至2022上半年。然缺料影響為持續性的，研華除了優化採購流程、簽長約確保配料承諾、導入替代料等方式積極因應之外，並規劃桃園及昆山廠區同步擴產，預計下半年集團產能可提升三成，為料件紓解後的訂單出貨高峰預做準備。

陳清熙進一步針對去年為全球化布局所提出Globally Integrated Regional Competence（GIRC）之經營概念說明，總部將以產業市場驅動（Sector Drive）貫穿全球，並以深植區域核心經營能力（Region Corporate Management & Development， CMD）、落地全球綜合服務事業（Advantech Service Plus， AS+）等兩大核心強化在地服務事業。此將首先於日、韓兩地執行，進行組織重整、新隊形建構，日韓兩地並以2025年營收超過美金4億為目標；此概念也將逐步於中國、台灣實踐落地。

研華董事長劉克振表示，根據Gartner研調指出，2020~2025年AIoT應用市場將在軟體解決方案及行業集成服務有強勁之成長。為迎接此波趨勢，研華將以「無限賽局」思維，擴大投資軟體平台事業WISE-IoT，行業專屬集成套件（Solution Ready Package, SRP）事業，以及綜合服務事業 Advantech Service Plus（AS+），以全面與未來AIoT普及應用的大潮流接軌。

同時提出構建新型態事業部（Emerging SBU）之具體藍圖：預計2025年底前完成設立共15個新事業部，包括：AIoT各類軟體平台及工業App產品約5個事業部；行業專屬集成套件（SRP）事業部約7個，跨越智慧製造、設備聯網、智慧節能、環境及水處理、智慧城市服務、智慧零售、智慧醫院等行業領域。另外，加上Advantech Service Plus新型態服務事業部3個。