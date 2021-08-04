快訊

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

直播／今增20例本土 無死亡個案 新北市最多

邁入下半年「農忙」旺季？ 和碩：供應緊張

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠和碩（4938）今（4）日舉行股東會，對於是否進入下半年組裝旺季「農忙」時，和碩總經理廖賜政指出，今年要特別多加關照，因為有些疫情影響，供應鏈很緊張，但從三大業務總體來看，下半年訂單遠大於產能。

和碩每年進入下半年智慧手機旺季時，童子賢喜好用「農忙」形容進入旺季，對於是否已進入「農忙」？廖賜政回應，消費性電子每年都有他高潮時候，今年要特別多加關照，因為有些疫情影響，供應鏈很緊張，我們會跟客戶努力克服。

廖賜政曾經形容，今年三大產品線看不到一片烏雲，展望下半年營運，廖賜政表示，目前訂單遠大於產能，和碩上半年跟供應商共同努力，甚至動用子公司解決材料跟元件供應不足，偶爾會有疫情產生的浮動，像大馬、越南疫情，造成供應鏈不安定，但訂單還是非常好。

針對近期全球疫情升溫局勢，擴及印度及越南，廖賜政回應，和碩在越南的投資是在海防市，但當地現在疫情最嚴峻的地方是河內，和碩在當地沒有工廠，所以工程照常進行，現在進度才剛始鍵廠階段，包含越南、印度、印尼、美國員工都有施打疫苗；至於印度部分，廖賜政指出，「今年開始建，明年把產能開出來」。

美國電動車投資設廠計畫方面，和碩目前是從台灣供應美國市場業務，至於蘇州廠則供應上海特斯拉，目前特斯拉設立的德州廠將供應美國市場，和碩也將隨客戶腳步做必要投資。

至於具體的美國投資設廠的時程，廖賜政強調，美國地區投資案董事會還沒通過前，不方便特別公告，今年內經董事會認可，會讓外界知道。

和碩 疫情

延伸閱讀

和碩股東會 總座說明未來營運

和碩股東會登場 總座：變種病毒肆虐 努力彌補缺口

特斯拉「大電池」狂燒三天才撲滅 儲能系統風險引人憂

為刺激市場銷售 中國Tesla Model 3意外降價

相關新聞

科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工...

半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在20...

蘋果新筆電9月亮相 供應鏈喊衝

下半年電腦、手機新機熱潮即將啟動，成為疫情下消費復甦指標。外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委...

半導體需求強勁 明年看旺

隨著主要半導體大廠相繼上修今年財測目標，尤其晶圓代工雙雄台積電和聯電均釋出晶圓代工產能至明年仍然供不應求，封測龍頭日月光...

產學創新條例 業界相挺

半導體產業可能出現人才荒，立法院今年五月三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例（產學創新條例）」，包括陽明交大...

半導體人才荒 淪國安問題

堪稱護國群山的台灣半導體產業，去年產值已突破三兆元，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。根據本報獨家取得一○四人力銀行最新「半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。