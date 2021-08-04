邁入下半年「農忙」旺季？ 和碩：供應緊張

代工大廠和碩（4938）今（4）日舉行股東會，對於是否進入下半年組裝旺季「農忙」時，和碩總經理廖賜政指出，今年要特別多加關照，因為有些疫情影響，供應鏈很緊張，但從三大業務總體來看，下半年訂單遠大於產能。

和碩每年進入下半年智慧手機旺季時，童子賢喜好用「農忙」形容進入旺季，對於是否已進入「農忙」？廖賜政回應，消費性電子每年都有他高潮時候，今年要特別多加關照，因為有些疫情影響，供應鏈很緊張，我們會跟客戶努力克服。

廖賜政曾經形容，今年三大產品線看不到一片烏雲，展望下半年營運，廖賜政表示，目前訂單遠大於產能，和碩上半年跟供應商共同努力，甚至動用子公司解決材料跟元件供應不足，偶爾會有疫情產生的浮動，像大馬、越南疫情，造成供應鏈不安定，但訂單還是非常好。

針對近期全球疫情升溫局勢，擴及印度及越南，廖賜政回應，和碩在越南的投資是在海防市，但當地現在疫情最嚴峻的地方是河內，和碩在當地沒有工廠，所以工程照常進行，現在進度才剛始鍵廠階段，包含越南、印度、印尼、美國員工都有施打疫苗；至於印度部分，廖賜政指出，「今年開始建，明年把產能開出來」。

美國電動車投資設廠計畫方面，和碩目前是從台灣供應美國市場業務，至於蘇州廠則供應上海特斯拉，目前特斯拉設立的德州廠將供應美國市場，和碩也將隨客戶腳步做必要投資。

至於具體的美國投資設廠的時程，廖賜政強調，美國地區投資案董事會還沒通過前，不方便特別公告，今年內經董事會認可，會讓外界知道。