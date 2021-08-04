中華電信培養5G專才不遺餘力 線上徵才開跑

中華電信（2412）表示，雖因疫情關係，本公司仍持續延攬有志資通訊產業潛力人才，2021年起基層專員招募全面改為線上徵才，誠摯邀請對5G網路建設、企客行銷等領域有高度興趣的校園菁英，一起加入中華電信，中華電信秉持不斷創新的品牌精神，以客戶為中心的「5G+轉型」雙軸並進的策略，帶動企業進入5G時代。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，打造「5G試驗與培訓場域」目標為發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才。

謝繼茂指出，中華電信期許成為智慧生活領導者、數位經濟賦能者」，領航5G發展。因此，中華電信持續在「鞏固核心業務、開拓新興業務、成本優化及提升基礎能力」的基礎上，建構最大頻寬、最廣涵蓋率的4G/5G行動寬頻網路，協助社區文化產業發展、縮短數位落差、耕耘社區生活並實現企業社會責任。

中華電信表示，自2020年新型冠狀肺炎爆發以來，中華電信不斷強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型，今年起基層專員招募亦將打破過往傳統考試方式，透過網路招募具熱忱且具備資通訊產業相關知識技能的工作夥伴！一起在富有創造力、活力且安心的職場環境發展，並共同打造國家5G建設及技術應用的新境界。

中華電信線上基層專員招募針對本公司基層從業人員需求開設相關職缺，線上報名時間即日起至110年8月25日截止，預計於110年9月下旬針對合適人才辦理面談。更多徵才相關訊息，將持續公開於中華電信人才招募網站(https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html)。