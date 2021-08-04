友尚集團：推出基於ST產品的馬達驅動器解決方案

亞洲半導體通路龍頭大聯大控股（3702）今（4）日宣布，其旗下友尚推出基於意法半導體（ST）STSPIN32F0A的馬達驅動器解決方案，適用於電動工具產品。

大聯大指出，在馬達技術的日新月異下，無刷直流（BLDC）馬達憑藉著更高的能效、更長的使用壽命、更精巧的外形、更低的噪音和更高的可靠性成為了眾多電動工具的首要選擇。

由於電動工具的外觀和重量皆有限制，因此在設計時，人們希望BLDC控制系統可以滿足尺寸小、BOM成本低以及簡單可靠等特點，大聯大友尚集團推出基於「ST STSPIN32F0A」的馬達驅動器解決方案，該方案有助於加快從直流（DC）馬達到BLDC馬達的過渡。

大聯大表示，「ST SPIN32F0A」是一款系統級封裝器件，可提供整合解決方案，適用於使用不同的驅動模式來驅動BLDC馬達，它嵌入了三個半橋閘極驅動器，該驅動器驅動電流為600 mA，由於具有整合的互鎖功能，同一半橋的上臂和下臂開關無法同時驅動為高準位。

同時，「ST SPIN32F0A」內部DC/DC降壓轉換器提供3.3V電壓，適合為MCU和外部電路供電，內部LDO線性穩壓器為閘極驅動器提供電源電壓。

大聯大昨日舉行年度股東會通過股利政策，股東每股將配發3.1元現金股利，並已敲定8月11日進行除息交易。