迎戰疫情 和碩：陸、越、印度等地員工都已打疫苗

蘋果組裝大廠和碩（4938）總經理暨執行長廖賜政今（4）日表示，集團在印尼、印度、歐洲、美國以及越南等地的員工，都已經完整接種疫苗， 雖然疫情導致供應鏈緊張，但「我們都會跟客戶一起努力克服所有問題」。

廖賜政表示，和碩在越南據點是在海防市，跟現在越南疫情較為嚴峻的河內、胡志明市不同，因此和碩越南廠「運作照常」。

至於印度佈局方面，廖賜政也說明，印度才剛開始，正在建廠階段，人員都已經打疫苗，他也補充，其他如越南、印尼、印度，甚至是歐洲、美國等地的員工，都已經完整疫苗接種。

他也表示，在疫情之下，每個地方政府都會維持60%產能繼續生產運作。

對於集團全球產能布局，他表示，和碩目標很清楚，台灣部分本來繼續擴大，台灣都已經完成九成的擴產計畫，越南、印度、北美產能的增加，這些都是未來要掌控的訂單先準備的。

市場關注在電動車領域的投資，尤其是市場猜測的大客戶特斯拉，他也指出，為了因應此客戶（為特斯拉）在北美的需求，目前將由桃園廠商供貨美國，至於集團的蘇州廠則可供貨其上海工廠。他表示，客戶規劃200萬台的廠能，和碩會隨著客戶腳步做必要投資與因應。

至於北美工廠的投資規劃， 廖賜政語多保留表示，美國地區部分，現在董事會還沒通過，今年內經過董事會認可後會公布。