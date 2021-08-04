台灣半導體業為何值得投資 基金業者說分明

台灣在全球半導體代工產業中遙遙領先，更是台股投資的重要護國群山。瀚亞投資指出，目前半導體產業中贏者全拿的生態，使台灣相關供應鏈提供主動投資人極具吸引力的投資機會，透過主動式基金管理也可參與台灣半導體供應鏈的股價表現或收益機會。

瀚亞投資（台灣）研究團隊表示，過去20年行動電話由僅有通話功能，如今演變為獲取資訊不可或缺的個人化平台；消費者對於安全、娛樂和導航功能的需求不斷成長，也推動汽車零件和控制系統的跨世代轉型。這些轉變背後的關鍵推動因素，即是半導體晶片或積體電路。

半導體晶片依靠晶圓代工廠生產製造，其中台灣、韓國和中國就主導全球超過九成以上的產能。美國銀行（BofA）全球研究指出，全球半導體銷售總額已經由2012年的2920億美元，大幅成長至2020年的4380億美元，預計2023年可望接近6000億美元。而台灣掌握超過八成的微型晶片及精密電路板市場，更是主要受惠市場。

想跨足半導體市場並不容易，首先領導者不斷引領創新，使得半導體市場的進入門檻極高，再者前期投資成本極高，晶圓廠必須營運產能接近滿載才能夠維持強勁盈利，故新進者必須在投資前就確保未來自家晶片會有足夠的需求，才能夠盡快回收資金。最後，也是最困難的一點，市場新進者必須與產業鏈中諸多供應商共同合作才能完成生產；然而許多供應商早已與市場領導者建立穩定合作關係，相對提升高科技產業鏈進入門檻。目前全球前五大半導體設備製造商，就已占半導體資本設備市場的70%。

麥肯錫管理顧問公司報告指出，半導體產業穩定的技術創新，為整體產業鏈創造「贏者全拿」的生態。報告觀察2015年到2019年中，從設備生產到晶圓製造商，前五大企業的平均年利潤總和，比其餘249間企業的平均年利潤總和還來得更多。

台灣在半導體代工產業的領先地位帶來正向循環，市場領導者享有可觀利潤，賺取穩定現金流，並且用以來支付進一步的研發費用。雄厚的資金和亮眼的財報，是產業低迷時持續投資的救命良藥。此外，半導體製造業的領先地位也成就了台灣其他的產業，包括晶圓封裝廠、基板供應廠、導線廠、和化學品生產廠。

台灣不僅是領先全球的半導體代工廠、晶片封裝廠、和積體電路設計公司的所在地，當地半導體產業體系內的中小型企業也表現亮眼，為投資者提供具吸引力的投資機會。因此，建議投資人可透過台股基金，掌握最新資訊與趨勢，適合作為布局半導體市場的敲門磚。