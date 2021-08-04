台灣大「myAngel科技照護」推父親節特惠

台灣大哥大（3045）「myAngel科技照護」服務，能透過App即時掌握配戴者的位置，防止失智親人或幼兒走失，發揮即時定位協尋功能，去年10月上市後獲得熱烈回響，單月熱銷超過1,000台。為了擴大「myAngel科技照護」服務對象，台灣大開放所有跨電信平台用戶都能使用，並於父親節前夕推出「myAngel御守錶360天套裝組」，限時優惠價5,288元(諧音：我愛爸爸)。所有用戶都能透過momo與myfone購物等電商平台，一次購足myAngel御守錶與App服務序號，給親人更完善照護。

台灣大「myAngel科技照護」服務用戶中，超過6成是60歲以上長輩，另有2成是12歲以下的兒童，均屬於走失風險較高的族群。從購買資料分析還發現，新竹以北的購機民眾，超過2成會將myAngel御守錶送給住在中南部的家人使用，反映出許多離家北漂到大都市打拼的年青族群，透過「myAngel科技照護」服務，守護不在身邊的家人。

myAngel御守錶為台灣首款運用電信物聯網(NB-IoT)科技打造的智慧定位手錶，具有低耗電特性，待機時間長達5到7天，不必頻繁充電，大幅增加使用的便利性。此外，myAngel御守錶操作介面簡單，除能計步檢視運動量，搭配myAngel App還能提供「多重定位、歷史軌跡、一鍵求救、電子圍籬、親友模式」等多項功能，其中「親友模式」可從購買者註冊帳號中，再分享5組帳號免費提供親友使用，共同在異地守護配戴手錶的家人，形成完整的「myAngel科技照護」服務，降低配戴者走失風險。