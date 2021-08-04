缺料影響手機出貨動能?和碩:下半年供應情況比上半年好

蘋果執行長庫克日前表示，缺晶片是未曾經歷過的問題。蘋果警告，先前影響Mac電腦與iPad生產的晶片短缺問題，現在也可能影響iPhone，並預測營收成長將因此趨緩。不過對於下半年缺料狀況，蘋果組裝大廠和碩（4938）總經理暨執行長廖賜政今（4）日表示，「下半年供應情況會比上半年好，每一家都產能全開」。

廖賜政也透露，甚至有子公司訂單已掌控到2024年，此趨勢不會變，且對台灣經濟狀況是好的。

廖賜政指出，全球解封後需求也跟著變化，像是辦公室的需求也開始回升，「整個供應鏈全部動起來」，產能利用率也持續改善，相信下半年會比上半年好。

至於近期中國大陸疫情升溫，廖賜政表示，以我們去年經驗，全球最安全的地方就是大陸加上台灣，從沒因為疫情受到明顯影響，尤其大陸管理都很到位，所有人員該做的快篩、核酸檢測、人員移動管制等，都是地方政府相當重視的，我們做的也都符合要求，目前運作一切順利進行。