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中華電信專業工程師團隊 助攻企業上雲端加速轉型

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示：「中華電信（2412）有超過200位Consulting及Technical Partner專業工程師，透過AWS IoT應用場域經驗及整合雲網融合技術提供企業IoT創新應用解決方案，結合高可用性、高安全的雲網融合服務、中華電信IoT大平台，幫助製造商、零售商在各種案例中實現物聯網，將商業邏輯整合至終端用戶App開發，包括智慧家庭、商業和消費電子產品等領域。全力協助企業加快拓展全球IoT市場，成為企業及政府安心上雲的最佳助攻夥伴。

Amazon Web Services(AWS)首次來台舉行台灣合作夥伴高峰會（2021 AWS Partner Summit Online），進階級的合作夥伴中華電信獲得2021年度「AWS Rising Star Partner of the Year」、「AWS IoT Partner of the Year」兩獎項殊榮。

中華電信表示，繼2020年3月完成Amazon Web Services (AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected 3項專業能力認證，於2021年6月正式將AWS Outposts落地於中華電信機房，結合中華全球網及IDC，提供政府、金融、製造、醫療、法人及學校等雲網專業服務，加速企業雲端創新及產業跨領域合作。

中華電信認為。5G+AI時代來臨，驅動新產業及新應用發展，企業同時也面臨著應用創新轉型的衝擊，中華電信提供結合AI、IoT、網路、資安、自動化等關鍵技術之MSP服務，協助客戶解決複雜性資通訊管理和發展痛點，讓企業專注其核心能力發展，促進數位轉型。

中華電信強調，與AWS緊密合作，結合高可用性、高安全的雲網融合服務、中華電信IoT大平台，幫助製造商、零售商在各種案例中實現物聯網，將商業邏輯整合至終端用戶App開發，包括智慧家庭、商業和消費電子產品等領域。全力協助企業加快拓展全球IoT市場，成為企業及政府安心上雲的最佳助攻夥伴。

今年AWS 合作夥伴高峰會首次來台舉行，旨在創造專屬於AWS 合作夥伴(AWS Partner) 的平臺，加強、深化AWS 合作夥伴與AWS 各團隊之間的關係，並讓台灣更多企業瞭解合作共贏的數位轉型趨勢。透過這場盛會，AWS 合作夥伴分享轉型及上雲策略和成功經驗，包含產業趨勢及講座交流，AWS同時通過此次峰會表揚成績亮眼之合作夥伴。

AWS合作夥伴網絡是一項全球的合作夥伴計劃，為合作夥伴提供業務、技術和行銷方面的支持，幫助合作夥伴構建、推廣和銷售其基於亞馬遜雲科技的解決方案及服務。在全球，大多數《財富》世界500強和90％以上的《財富》世界100強公司都在使用亞馬遜雲科技合作夥伴解決方案和服務。

中華電信 亞馬遜

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