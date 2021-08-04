遠傳電信、博弘雲端獲「AWS合作夥伴獎」肯定

全球領先的雲端Amazon Web Services（AWS）昨（3）日首度在台舉辦AWS合作夥伴高峰會（AWS Partner Summit），並於會中進行AWS合作夥伴獎（AWS Partner Award）頒獎。遠傳電信與子公司博弘雲端分別獲得「AWS Social Impact Partner of the Year」以及「AWS Migration Partner of the Year」獎項，在致力於企業社會責任以及雲端解決方案專業能力皆受到肯定。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、博弘雲端董事長曾詩淵表示：「遠傳除了致力於以優質基礎建設結合5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）協助企業客戶數位轉型之外，對於善盡企業社會責任也不遺餘力，尤其在醫療與教育的堅持與成果更是有目共睹。」遠傳去年打造全國第一個5G遠距診療應用場域，解決偏鄉醫療資源不足的問題；自2017年投入「翻轉教育 讓愛遠傳」活動，結合同為AWS合作夥伴的線上遊戲學習平台PaGamO，透過一系列偏鄉數位教育營等數位知識普及專案，縮短城鄉數位落差，提升整體兒少教育品質，持續發揮正向社會影響力。

博弘雲端副總經理黃士培表示：「博弘雲端非常榮幸能獲得AWS Migration Partner of the Year的殊榮，這也是博弘長期為數位轉型或系統遷移客戶創造價值的最佳證明，也代表博弘的專業能力獲得AWS 與第三方專業審查的認可。」隨著大環境的轉變，台灣的製造業極須透過數位轉型以面對未來競爭局勢，博弘雲端AWS團隊具有協助不同產業上雲的多年經驗，協助夥伴規劃遷移初期的各項流程、架構，以及上雲後的MSP維運代管服務，提供一站式整合服務，使企業無須擔心後續是否要配置雲端技術人員，而更能全心專注於核心事業。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「在AWS，我們將合作夥伴網路視為我們自身團隊的延伸。在過去的 12 個月裡，我們很高興看到台灣的AWS合作夥伴不斷創新，抱持『以客戶為中心』的宗旨來服務我們的客戶。AWS合作夥伴獎項讓我們有機會表彰台灣AWS合作夥伴的傑出貢獻。我們對他們共同的支持致上謙誠的敬意，並祝賀所有得獎者獲得實至名歸的認可。未來也希望能繼續和AWS合作夥伴一起，為台灣數位轉型繼續做出貢獻。」

作爲AWS進階級咨詢合作夥伴，遠傳為全台電信業者中第一家取得AWS Managed Service Provider（MSP）代管服務供應商專業認證，並提供Cloud Management Services（CMS）專業雲端顧問及管理服務，以及電信等級機房維運能力；博弘雲端為AWS Partner Network（APN）核心級諮詢合作夥伴（最高級別）並為台灣第一家取得AWS MSP代管服務供應商，擁有專業架構師與維運團隊以及深厚產業經驗；本次雙雙獲獎更應證了團隊具有厚實的技術能力與致力透過科技改變社會的決心，未來也將持續以更靈活、專業、客製的一站式服務，提供更全面的遷移技術、代管服務支援，並應用各式雲端解決方案，協助企業夥伴數位升級與成長。