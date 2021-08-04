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科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工程師缺口超越一線作業員，每月缺1.5萬名工程師，占半導人才荒的55%。 圖／104人力銀行提供
科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工程師缺口超越一線作業員，每月缺1.5萬名工程師，占半導人才荒的55%。 圖／104人力銀行提供

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工程師缺口超越一線作業員，每月缺1.5萬名工程師，占半導人才荒的55%。

104人力銀行總經理黃于純指出，2020~2021年全球經濟面臨新冠肺炎疫情衝擊，不過，半導體受惠於AI、5G、IOT物聯網等新興領域發展，以及疫情期間遠端工作及遠距教學帶動筆記型電腦及網通等需求、高效能運算的應用市場強勢成長，工作數自2020年第2季起已連續四季走升，於2021年第2季達到六年半新高，平均每月人才缺口達27,701人，年增幅高達44.4%。

各產業鏈徵才，中下游多為IC製造封測，生產設備製程具「人才造量」的拉力。論成長力道，以中游IC製造年增55.3%最強勢，下游IC封測年增51.2%，上游IC設計年增40.8%。論徵才占比，中游IC製造占43%、年增9個百分點，下游IC封測占43%，上游IC設計占34%。104人力銀行特別說明，因同一廠商可能同時橫跨上中下游，占比加總會超過100%。

至於國內半導體產業缺什麼人才？104人力銀行指出，若不分上中下游、也不分北中南地區，前十大職缺有八項是工程師，僅作業員/包裝員、以及國內業務唯二非屬工程職。若量化人才缺口，前十大職缺在2021年第2季平均每月需要1.3萬人，八項工程師合計9,317人，占71%；整體半導體產業缺口近2.8萬人，其中55%、超過一半都屬工程師。

今年是104人力銀行連續第二年針對台灣經濟命脈半導體產業完成《2021年半導體人才白皮書》，分析最近六年半，超過1,600家半導體上中下游廠商、共計73.5萬筆職缺；以及最近12年，超過23.9萬筆半導體職人薪資。

半導體 人力銀行

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