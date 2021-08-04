快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

世界毛利率躍進 外資認錯翻多喊目標價170元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
世界先進董事長方略。報系資料照
世界先進董事長方略。報系資料照

世界先進（5347）第2季毛利率衝上40%，展望第3季挑戰44-46%，突飛猛進的獲利表現讓外資圈趕忙上修；原先對世界看法保守的高盛一舉翻多，不僅升評到「買進」，目標價還喊到170元市場高價，瑞銀也上修世界目標價至152元，滙豐重申165元，另摩根士丹利維持「中立」，目標價升至106元。

高盛原先只看好晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303），但世界毛利率表現優異，第3季又有大幅成長，高盛認為這反映成熟製程需求強勁，外溢到世界議價能力增強，更加受惠漲價趨勢。預估第3季世界晶圓價格將較第2季成長低雙位數，優於第2季的7%。

另一方面，世界產能緊繃，同步台積電、聯電和客戶展開長約洽簽，後續開出的產能陸續被包下，有利報價進一步上調，世界管理層預期，代工報價調漲將降低資本支出成本，新產能EBITDA也會比過去平均水準更好。而到明年底，公司規劃8吋晶圓額外擴充15%產能。

高盛認為，世界財報、展望強勁，在這波晶圓代工產能緊俏的受惠度不容忽視，因此大幅上調其2021-2023年獲利預測16-28%不等，EPS上修為7.05元、8.4元、9.6元。170元目標價高於先前外資圈最高的花旗喊154元。

瑞銀也肯定長約將加快世界的獲利成長性，明年長約貢獻的比重預期提高，將今、明年毛利率大幅上調到42.6%、43.6%（先前均40%），EPS調高到6.8元、8元。

晶圓代工 高盛

延伸閱讀

外資看好半導體旺到明年 聯電開盤攻上60元

外資上修無極限！高盛喊南電目標價555元

台積電ADR上漲1.3% 較台北交易溢價拉大至11.2%

台積電市值 躍居亞企最高

相關新聞

科技島人才荒危機加大浮現！半導體工程師缺1.5萬人

科技島人才荒問題仍在加大浮現！104人力銀行今（4）日發布《2021年半導體人才白皮書》，發現人才缺口創六年半新高，且工...

半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在20...

蘋果新筆電9月亮相 供應鏈喊衝

下半年電腦、手機新機熱潮即將啟動，成為疫情下消費復甦指標。外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委...

半導體需求強勁 明年看旺

隨著主要半導體大廠相繼上修今年財測目標，尤其晶圓代工雙雄台積電和聯電均釋出晶圓代工產能至明年仍然供不應求，封測龍頭日月光...

產學創新條例 業界相挺

半導體產業可能出現人才荒，立法院今年五月三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例（產學創新條例）」，包括陽明交大...

半導體人才荒 淪國安問題

堪稱護國群山的台灣半導體產業，去年產值已突破三兆元，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。根據本報獨家取得一○四人力銀行最新「半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。