世界毛利率躍進 外資認錯翻多喊目標價170元

世界先進（5347）第2季毛利率衝上40%，展望第3季挑戰44-46%，突飛猛進的獲利表現讓外資圈趕忙上修；原先對世界看法保守的高盛一舉翻多，不僅升評到「買進」，目標價還喊到170元市場高價，瑞銀也上修世界目標價至152元，滙豐重申165元，另摩根士丹利維持「中立」，目標價升至106元。

高盛原先只看好晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303），但世界毛利率表現優異，第3季又有大幅成長，高盛認為這反映成熟製程需求強勁，外溢到世界議價能力增強，更加受惠漲價趨勢。預估第3季世界晶圓價格將較第2季成長低雙位數，優於第2季的7%。

另一方面，世界產能緊繃，同步台積電、聯電和客戶展開長約洽簽，後續開出的產能陸續被包下，有利報價進一步上調，世界管理層預期，代工報價調漲將降低資本支出成本，新產能EBITDA也會比過去平均水準更好。而到明年底，公司規劃8吋晶圓額外擴充15%產能。

高盛認為，世界財報、展望強勁，在這波晶圓代工產能緊俏的受惠度不容忽視，因此大幅上調其2021-2023年獲利預測16-28%不等，EPS上修為7.05元、8.4元、9.6元。170元目標價高於先前外資圈最高的花旗喊154元。

瑞銀也肯定長約將加快世界的獲利成長性，明年長約貢獻的比重預期提高，將今、明年毛利率大幅上調到42.6%、43.6%（先前均40%），EPS調高到6.8元、8元。