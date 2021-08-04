是德科技、賽靈思和思科 展示4G LTE轉5G Open RAN方案

是德科技與賽靈思（Xilinx）和思科（Cisco）共同展示一套創新的前傳解決方案，可協助行動通訊業者從傳統4G LTE網路，平順地轉移到5G開放式無線接取網路（O-RAN）。

是德科技指出，業者需根據O-RAN聯盟所制定的開放標準介面，進行多廠商無線接取網路（RAN）部署，過程中需在射頻和協定域，以及實體層到應用層，進行完整的端對端驗證。

是德科技結合硬體和軟體的O-RAN解決方案，協助由設備供應商和行動通訊業者組成的生態系統，能夠快速驗證所有網路元件和端對端設備的效能、互通性，以及O-RAN標準相符性。

是德科技網路存取事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli 表示：「是德科技與賽靈思和思科一同攜手合作，協助業界開發共用相同前傳網路的4G和5G解決方案，讓行動通訊業者能夠以經濟有效的方式，平順轉移到5G Open RAN部署上。

KeysightS5040A Open RAN Studio播放器和擷取設備是一個硬體平台，可建構、播放、擷取並量測前傳乙太網路介面上的O-RAN流量。

在近期舉行的世界行動通訊大會（MWC 21）中，是德科技播放了一個展示影片，讓與會者能親眼目睹如何使用此儀器級測試和量測工具，加上Keysight PathWave信號產生軟體（Signal Studio）、PathWave向量信號分析軟體（89600 VSA）和Open RAN Studio軟體，來模擬分散式單元（O-DU）、擷取O-RAN上行鏈路通訊，並驗證O-RU的功能性運作和效能。