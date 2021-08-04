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半導體人才荒 每月徵才2.77萬人工程師比作業員更缺

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
半導體徵才在2021年第二季創六年半新高，平均每月徵才2.77萬人，較去年同季的1.91萬人，年增幅高達44.4%。而上、中、下游都缺相關製程的工程師，缺額高達1.5萬名。示意圖／本報資料照片
半導體徵才在2021年第二季創六年半新高，平均每月徵才2.77萬人，較去年同季的1.91萬人，年增幅高達44.4%。而上、中、下游都缺相關製程的工程師，缺額高達1.5萬名。示意圖／本報資料照片

半導體身為台灣的護國神山，產值去年已突破三兆元，104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在2021年第二季創六年半新高，平均每月徵才2.77萬人，較去年同季的1.91萬人，年增幅高達44.4%。而上、中、下游都缺相關製程的工程師，缺額高達1.5萬名，工程師缺口之大，已超越第一線的包裝作業員。

這是104人力銀行連續第二年公布半導體產業及人才白皮書，分析超過1600家半導體廠商連續六年(2015Q1v.s.2021Q2))的徵才趨勢、上中下游徵才的前五大職務、以及薪資水平，包括相關產業在北中南區域版塊的移動與興起，並分析半導體人才的上下一步，全方位呈現台灣半導體人才風貌。

去年第二季及今年第二季，台灣就業市場都因新冠肺炎 COVID-19衝擊而下滑，不過 AI、5G、物聯網等新興領域，使得半導體產業不但一枝獨秀，而且徵才缺口在2021年第二季創六年半來新高，比去年同期增加44.4%，每月釋出職缺平均達2.77萬個，業者反而為缺才所苦。

調查顯示，北部仍是半導體徵才重鎮，今年第二季半導體產業工作機會27701個中，69.9%集中於北部，12.6%集 中於中部，16.5%集中於南部，1%為東部、離島、以及海外。

因為北部是半導體人才需求重鎮，加上上游IC設計集中於北部，愈北部、愈上游，愈缺IC設計及軟韌體設計工程師，五大核心職缺集中在工程師：數位IC設計工程師、類比IC設計工程師、軟體設計工程師、 韌體設計工程師、演算法開發工程師，光北部第二季平均每月徵求3746名高端工程師。

104人力銀行調查，2021年第二季半導體產業(不分上中下游、不分北中南部)前十大職缺有八大是工程師，平均每月缺額達 9,371名工程師、占前十大職缺的71%。也就是說，整體半導體共缺15,272名工程師、占整體半導體職缺的55%。

此外，隨著上游產業往中南部位移，生產技術/製程工程師、以及作業員∕包裝員都出現人才需求。 至於中游IC製造、下游IC封測除了需要大量高端工程師外，因生產線需要而大量招募產線及製程人員，總計北、中、南部，平均每月需求3338名作業員/包裝員，另需機械操作員、產品售後技術服務、品管∕檢驗人員以及國內業務。中下游需求的人才多樣性高於北部。

上中下游徵才職務大不同，例如「上游 」前五大職缺集中於：工程/研發/軟體類；「中下游」前五大職缺集中於：設備/製程/作業員等硬體及操作類職務。

除了上中下游徵才變化，隨著北部腹地漸趨飽和，科技產業園區從中科、南科延伸到高雄，加上政策朝「設備」及「材料」著手，推動高雄半導體材料專區，建立南部半導體材料「S」廊帶。因此最近六年半的半導體徵才也明顯吹南風，今年第二季南部工作數占比上升到16.5%，比2020年上升3.8個百分點，北部反而減少1.9個百分點、中部減少0.7個百分點。

半導體 工程師

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