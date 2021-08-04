外資上修無極限！高盛喊南電目標價555元

「PCB多頭指標」高盛證券數度將PCB股王南電（8046）財測上修後，公司公布第2季毛利率再度驚艷市場，高盛認為這凸顯南電產品組合優異，特別受惠ABF載板放量，加上ABF載板和BT載板產能極缺持續調漲確立，進一步將南電2021-2023年財測上修，目標價喊上555元，刷新市場對台灣PCB股最高股價預測。

高盛原先對南電目標價為515元，已經是外資圈最樂觀，這次又喊出市場高價，預期再激勵ABF族群走強。

高盛表示，南電第2季獲利強勁，主要來自ABF產能持續緊繃，昆山廠投產後良率優於預期，進一步推動上一季毛利率達27%，這也顯示後續到明年更多載板生產，南電良好的產品布局及管理能力將是最大受惠者。

高盛指出，國際IC設計大廠陸續釋出樂觀展望，包括超微看好第3季營收年增46%，高盛英特爾分析師也預期英特爾下半年資料中心事業群積極受惠需求成長，這些直接挹注高階IC載板的需求，有助ABF市場加速擴張，尤其伺服器IC載板更多層和更大封裝規格的特性具備高毛利率（多超過50%），是南電旺季更旺的有利動能。

市場預期第3季ABF載板價格再度調漲，高盛推估至少較第2季的平均單價（ASP）提高5%，而南電的能見度已達12個月以上，另外受惠記憶體、AiP、SiP等高階應用對BT載板需求增加，南電相關報價也會持續調漲，到明年甚至後年營運沒有看淡理由。

高盛此次將南電今、明、後年EPS預測上調到14.6元、22元、31元，樂觀每年以多賺一個股本的速度跳躍式成長，30倍本益比推算的目標價為555元。