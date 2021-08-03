快訊

新北台電工程出包 民眾家電損失達12萬痛批「兩光」

田徑／傷後復出跑進東奧準決賽 陳奎儒紅了眼眶

遠傳開創5G新里程碑 完成首通5G SA數據連網電話

經濟日報 / 記者 陳虹妃/即時報導

遠傳電信（4904）繼今年7月初與愛立信攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網(Standalone, SA)測試平台，並隨即完成全台第一通「5G 獨立組網數據連網電話」(1st data call)，展開一系列技術與應用場景測試，為台灣5G進程創下全新里程碑！新實驗室可同時支援全新5G獨立組網、非獨立組網雙模核心網路，除了將開放測試平台，更將作為展示前瞻應用案例的創新場域。藉由實驗室研發能量，遠傳超前部署5G下一世代最新的「開放網路/開源網路架構」(Open networking & ORAN Architecture)，並持續結合生態圈夥伴能量，積極拓展5G企業專網應用，引領台灣5G產業與世界同步。

遠傳與愛立信於年中簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，共同推動5G邁向新階段，包含全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放5G潛能，充分實現大頻寬、低延遲、大量聯結特性，催生5G遠距手術、車聯網、智慧城市等殺手級應用落地！雙方成功打造的5G獨立組網測試平台，將開放國內外網通設備廠、終端設備廠進行端對端整合測試，全力加速商業模式發展，為消費者與企業創造最大價值。

5G 遠傳電信 愛立信

延伸閱讀

父親節送禮好選擇！「遠傳健康定位手表方案」登場　可即時定位、跌倒偵測緊急通知

愛立信、聯發科 寫5G里程碑

遠傳法說會今登場 第2季營收財測皆超標

業界唯一！遠傳榮獲最佳管理創新獎「銀獎」

相關新聞

默克推出全新環保光阻去除有機溶劑 助綠化晶片製程

默克今日宣布推出用於半導體製程中去除光阻的新型綠色有機溶劑產品線。該系列產品具備環保特性、可簡易使用於各種機型、並擁有出...

南亞科7月營收79.50億元 創34個月新高

記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公佈今年7月自結合併營收為79.50億元，較上月增加4.08%，較去年同期增加6...

大陸官媒打擊手遊 市場憂心影響手機供應鏈動能

由新華社主辦的「經濟參考報」今（3）日公開直言網路遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，必須警惕其對青少年的危害，及早合理規...

台灣之星光纖寬頻上半年營運交好成績 申辦量成長578%

台灣之星看準行動與固網將完備涵蓋個人、企業與家戶的全方位通訊體系，自2019年起就積極佈局，並於去年底正式晉身ISP網際...

群聯受惠車用市況強勁 eMMC控制晶片供不應求

快閃記憶體控制IC廠群聯（8299）耕耘車用市場有成，旗下車用內嵌式記憶體（eMMC）控制晶片市占登上全球一哥，近期在車...

東奧點火 網路收視用戶暴增

東京奧運轉播技術大前進，4K高畫質帶來全新體驗，加上網路收視習慣崛起，用手機、平板、電腦掌握賽事的民眾大增，電信龍頭中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。