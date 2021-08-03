遠傳開創5G新里程碑 完成首通5G SA數據連網電話

遠傳電信（4904）繼今年7月初與愛立信攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網(Standalone, SA)測試平台，並隨即完成全台第一通「5G 獨立組網數據連網電話」(1st data call)，展開一系列技術與應用場景測試，為台灣5G進程創下全新里程碑！新實驗室可同時支援全新5G獨立組網、非獨立組網雙模核心網路，除了將開放測試平台，更將作為展示前瞻應用案例的創新場域。藉由實驗室研發能量，遠傳超前部署5G下一世代最新的「開放網路/開源網路架構」(Open networking & ORAN Architecture)，並持續結合生態圈夥伴能量，積極拓展5G企業專網應用，引領台灣5G產業與世界同步。

遠傳與愛立信於年中簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，共同推動5G邁向新階段，包含全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放5G潛能，充分實現大頻寬、低延遲、大量聯結特性，催生5G遠距手術、車聯網、智慧城市等殺手級應用落地！雙方成功打造的5G獨立組網測試平台，將開放國內外網通設備廠、終端設備廠進行端對端整合測試，全力加速商業模式發展，為消費者與企業創造最大價值。