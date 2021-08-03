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樺漢老董朱復銓喊話「未來更好」 望喚回法人投資

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）今（3）日舉行股東會，樺漢董事長朱復銓感嘆，現在法人持股僅一成，希望回到先前高峰三成以上水準，樺漢今年開始透過雲軟硬智慧平台發展，加上降低負債比率、提升利潤率，及引進新策略夥伴等多種方式，未來幾年業績都要維持兩成增長，相信「未來本益比、股價有一個好的表現！」

樺漢今年開始進入營運第三階段，朝打造雲軟硬智慧平台發展，市場鎖定雲端、網通、軟硬體及系統整合，其中，包含IoT邊緣運作硬體、AIoT雲端服務、AIoT雲端軟體、智慧工廠、5G雲端網路、半導體等領域。

朱復銓表示，今年透過雲軟硬智慧平台發展，加上資源整合及新的經營團隊，未來除了母公司鴻海（2317）為策略夥伴外，還將引進一些策略性夥伴，將有深度的發展。惟目前不能透露策略性夥伴身份。

朱復銓感嘆，樺漢近年營運不斷成長，但因不斷進行投資、擴大事業體，導致利潤率下滑。此外，樺漢現在負債比較高達68%，希望長期能降到三成以下。

同時，透過雲軟硬智慧平台，將利潤率提升，加上未來新訂單、新動能，目標未來每年會有兩成業績增長。在業績雙位數增長，但股本增加有限下，預期獲利將成長更多。

朱復銓也向法人及股東喊話，透過業績增長加上降低負債比， 希望能將三大法人持股比率由近期僅一成多，回到高峰時期三成，藉此讓股權穩定、股東放心，相信「未來本益比、股價有一個好的表現！」

樺漢 雲端服務 股東會

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