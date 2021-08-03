遠傳歡慶父親節 指定方案TCL健康智慧錶只要990
遠傳電信（4904）今(3)日起於全台實體與網路門市推出「遠傳健康定位手錶方案」，搭配指定方案，月付399元，《TCL健康智慧錶》最低990元帶回家，享指定設備上網吃到飽、網內通話免費！歡慶父親節，遠傳更推出限時加碼優惠，即日起至8月20日止，搭指定資費送遠傳friDay購物金$1000，讓你輕鬆送愛給老爸，展開安心新生活！遠傳引進的《TCL健康智慧錶》提供雙向語音通話，且具備GPS精準定位、跌倒偵測緊急通知、健康管理等多項功能，享有原廠授權維修保固，讓上有老下有小的「三明治族」，即使不在家人長輩身邊，也能輕鬆守護家人和長輩安全，關心他們的健康狀況！
台灣將於2025年進入超高齡社會，老人照護已成為「三明治族」的剛性需求，遠傳用心聆聽消費者的心聲，透過市場調研掌握用戶樣貌，引進具有即時定位、隨時通話、跌倒偵測緊急呼救、健康管理四大功能的《TCL健康智慧錶》，一舉滿足「三明治族」關心家人的需求。除了可以隨時確認家人與長輩的所在位置、健康狀況，包括心率偵測、健康計步、服藥提醒與睡眠偵測等，跌倒時更能緊急發出呼救，並可透過4G語音通話或傳訊息即時溝通，時刻守護家人健康安全。
遠傳於去年底推出「全方位智慧居家生態系」，提供六大智慧宅解決方案，並持續深耕智慧穿戴、智慧家庭領域，致力推出滿足不同族群的智慧產品，包含為忙碌的「三明治族」提供聰明、貼心的解決方案，以期成為消費者數位生活中的最佳夥伴。「遠傳健康定位手錶方案」、《TCL健康智慧錶》已正式上市，除了能輕鬆守護家人安全，友善的介面設計更能讓長輩立即上手，是三明治族的最佳幫手，現在就快來遠傳全台門市選購！更多的資訊請點此。
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