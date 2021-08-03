默克推出全新環保光阻去除有機溶劑 助綠化晶片製程

默克今日宣布推出用於半導體製程中去除光阻的新型綠色有機溶劑產品線。該系列產品具備環保特性、可簡易使用於各種機型、並擁有出色的光阻溶解性能，為半導體濕製程化學品市場帶來綠色製造新契機。

默克指出，智慧手機、5G、電競、家庭娛樂系統、車用電子、物聯網（IoT）和人工智慧（AI）等電子設備的需求不斷增長，持續推動半導體產業的發展，也進一步帶動晶圓清洗溶劑與相關設備的需求成長。

默克新推出的AZ 910 去光阻溶劑是無N-甲基吡咯酮（N-methylpyrrolidone , NMP）成分的新配方化學品，以更有成本效益的方式快速溶解光阻。該系列產品具備環保特性、可簡易使用於各種機型、並擁有出色的光阻溶解性能，為半導體濕製程化學品市場帶來綠色製造新契機。

默克電子科技事業體半導體材料事業全球負責人Anand Nambiar表示，：默克開發出一種創新且具有成本效益的解決方案，以支援客戶實現次世代晶片製程所要求的先進清洗需求。

他說，AZ 910去光阻溶劑能夠用少於三倍的溶劑量去除光阻，幫助客戶節省成本，並減少製程材料進入全球廢棄物循環的環境足跡。永續是默克的重要發展策略，不僅致力於研發為客戶創造長期價值的產品和技術，也同時兼顧環境需求。

半導體生產設施傳統上使用負型光阻劑，經過化學反應（交聯反應），使光阻劑更適用於光刻製程。然而，這種交聯反應使光阻劑更難溶解和清除，對製程與環境都會產生影響。市場上現有的配方清洗劑不能滿足日漸攀升的需求，極需高性能、永續、且減少有機溶劑使用的化學產品。

默克強調，針對微機電系統（MEMS）、汽車、電源IC（積體電路）和晶圓級封裝設備市場，AZ 910去光阻溶劑產品系列可用於取代複雜且昂貴的以NMP成分為基礎的化學品。相較於現有的NMP溶劑僅是將光阻從晶圓表面剝除，AZ 910可以溶解負型和正型的光阻劑，這種新穎的方法將去除光阻的時間縮短了一半，延長了化學藥劑和過濾器的壽命，並使製造商無需投資先進處理器所需的高端去光阻劑，顯著改善成本結構。

Anand Nambiar補充說，絕佳的光阻溶解效果，對於期待降低成本和提高產能的客戶是一大利多。默克新推出的這項產品的純然環保化學成分，簡化濕製程的處理流程，大幅的改善生產流程的環境足跡。一加侖的AZ 910去光阻劑，可以清洗超過250片有80%負型光阻劑覆蓋的8吋晶圓，是現有其他產品無法達到的效果。

高純度清洗劑是晶片製造過程中的重要材料，在材料被轉移到矽晶片的過程中，每次塗層後都需要仔細的清洗，清除矽晶片上不需要的殘留物。隨著晶片的不斷微縮化，對先進、高效能且環保的清洗產品的需求越來越大。

默克指出，該公司在快速成長的半導體清洗溶劑市場扮演關鍵角色，以完整的產品組合涵蓋光刻製程的所有步驟。透過解決現有清洗溶劑市場所面臨的挑戰，為創新和研發突破性產品，提供了獨特的機會。