宏捷科業績報喜 7月營收創新高
砷化鎵大廠宏捷科（8086）今（3）日公告7月營收4.12億元，月增4.1%、年增47%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼。
宏捷科今年前七月營收26.27億元，年增35.8%。宏捷科近期業績頻創新高，主要動能來自4G/5G PA與Wi-FI 6射頻元件出貨放量，加上代工訂單逐步成長，推升營運表現快速加溫。
相較於其他同業，宏捷科無懼新冠肺炎疫情影響，接單能見度相當高，自今年3月起單月營收持續成長，已連續成長5個月，不僅淡季業績不淡，隨著時序步入第3季後，估計出貨動能將更強勁。
宏捷科未來三年將以每年5,000片持續擴充產能，今年年底達2萬片以上，明年、後年則將分別達2.5萬片與3萬片，並且積極運用去年辦理私募取得的資金，自今年第2季起到2023年第3季之間，每季投入約3億元擴產。
此外，宏捷科目前正積極布局第三代半導體市場，隨著中美晶集團入股宏捷科厚，目前雙方已針對氮化鎵（GaN）積極展開合作，並進行上下游策略結盟，由環球晶提供原料，宏捷科負責生產，估計未來將成為營收主力之一。
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