義隆示警 下半年Chromebook出貨量將下修

觸控IC大廠義隆（2458）於今(3)日舉行法說會，雖然第2季交出亮眼成績單，但第3季旺季展望卻估計可能呈現小幅增或減情形。而身為市占高的零組件供應商，該公司並示警，下半年Chromebook相關出貨將有下修情形。

義隆第2季合併營收為50.36億元，首度單季業績超過50億元，獲利為13.2億元，也創歷史新高，季增二成，年增43.7％，每股純益為4.53元，合計上半年合併營收為91.91億元，年增近六成，大賺24.19億元，每股純益為8.3元。

義隆估計第3季營收將介於48億至52億之間，等於可能季減4.6％至季增3.2％。

關於近期傳出供應鏈砍單的情況，義隆表示，NB產業的上半年成長動能，是來自於消費性機種與Chromebook，下半年在Chromebook這方面，確實有下修現象，主要是出現長短料的問題，其面板規格大約是11.6吋，但價格已經跟一般14、15吋面板價格相當，所以品牌廠以利潤來考量，會選擇投入更多資源配置在常規筆電產品。

義隆在Chromebook觸控板的市占率約有九成水準，該公司預期，全球下半年Chromebook相關出貨量應會少於上半年，全年出貨量應在4,500萬至5,000萬台之間，該公司相關觸控板出貨量應會落在4,000萬至4,500萬套之間，仍掌握約九成市占率，而其相關觸控螢幕產品出貨量大約會是觸控板的三分之一。