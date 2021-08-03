蘋果新MacBook Pro現身EEC 雙鴻、GIS迎拉貨潮

外電消息指出，蘋果新款筆電Macbook Pro已在歐亞經濟委員會（EEC）的註冊行列中，市場預估，蘋果新筆電最快將於9月發表，而本月將對雙鴻（3324）、GIS-KY、新日興、富采等台系供應鏈展開拉貨。

根據法國科技網站Consomac指出，蘋果已向EEC遞交二款編號為A2442 和 A2485的新款Macbook產品，意味著蘋果將於不久後推出14寸和16吋MacBook Pro。

今年蘋果新款MacBook Pro除上述二個尺寸外，市場預料，將導入效能更強悍的M1X晶片、全新外形設計，同時首度在筆電螢幕上採用Mini LED顯示技術，預料將掀起一波換機潮。

針對Macbook Pro出貨概況，國內供應鏈均不予置評。據悉，雙鴻負責供應散熱模組，GIS提供液晶模組（LCM），新日興供應軸承，富采則提供Mini LED晶粒，鴻海與廣達負責組裝。

法人表示，蘋果為力求新產品能順利鋪貨，8月起，將積極對台系零組件廠商進行強力拉貨，估計本季將開始量產，第4季在市場大量鋪貨，藉此搭上歐美耶誕購物旺季，而相關供應鏈業績有望吃補。

雙鴻為國內散熱模組龍頭廠，產品應用涵蓋智慧手機、平板、顯示卡、筆電、伺服器等，去年首度入選蘋果前200大供應商。雙鴻董事長林育申曾指出，第2季營運為全年谷底，下半年業績一定會比上半年好，毛利率也會站穩在20%以上。

至於GIS方面，董事長周賢穎曾指出，由於筆電、平板大客戶下單集中，加上新客戶增加，為滿足客戶需求，今年下半年將斥資30億元擴增相關產能，若加上原本上半年投入的50億元，預料今年全年資本支出將達80億元。

GIS去年平板營收占比達58%，手機占18%、筆電及其他占約24%。GIS預估，今年平板比重將超過六成，筆電也可望在大客戶新品推出後，較去年的18%提升，而手機則估小幅下滑。