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宏碁智能空氣清淨機 今年拓展至日、菲、印尼市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）旗下宏碁智新宣布推出新一代acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，acerpure系列產品自去年推出，已於台灣、印度、泰國、馬來西亞、香港上市，今年並將拓展到日本、菲律賓、印尼等市場。

宏碁智新董事長侯知遠表示，近年來民眾環保意識抬頭，對空氣品質的要求提高，近期更因疫情影響長時間處於室內空間，讓民眾對整體生活環境、空污意識逐漸重視。acerpure將商用經驗推展到一般消費市場，強化包括大數據應用與分析及技術端能力，帶給消費者不同以往的體驗。宏碁智新針對空汙對身體健康所產生的影響，推出符合消費者需求的產品，未來將持續深根亞太市場，不斷提供優化且全面的解決方案。

宏碁智新是宏碁集團旗下子公司，布局智慧空氣品質解決方案，致力提供各式高效率、高智能的潔淨科技產品，acerpure 品牌期許為消費者帶來「智慧」與「清新」的生活風格。

宏碁智新指出，新一代acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機皆搭載四合一HEPA濾網，提供四層防護，進一步排除空氣中的汙染源，有效隔絕毛髮灰塵，對抗冠狀病毒（229E）活性1及A型流感（H1N1）活性2達99%以上，隔絕空氣中PM1.0微粒及99.97%的懸浮微粒，並去除空氣中的細菌達99.9%3以上與揮發性有害氣體。二合一空氣循環清淨機acerpure cool則提供循環扇的升級能力，完美結合循環扇的優勢，不佔據空間即可將淨化後的乾淨空氣，以強勁的螺旋狀風流長距離吹送，達到無邊際淨化。

即日起至8月30日，acerpure cool二合一空氣循環清淨機 (型號: AC551-50W)與acerpure pro高效淨化空氣清淨機 (型號: AP551-50W)在指定平台：acer官方線上通路、PChome24購物、 MOMO購物網、 Yahoo購物中心等上市開賣，售價分別為新台幣10,990元與8,990元。為回饋消費者，宏碁智新更推出了「全新體驗 無邊際淨化」上市優惠，只要在活動期間至官方網站完成產品註冊，即可延長產品保固至三年。

宏碁 合一 空氣品質

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