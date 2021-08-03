台灣大攜手聯發科、諾基亞 完成5G SA載波聚合連線

台灣大哥大（3045）今日日宣布，與聯發科（2454）、諾基亞三方合作，在5G獨立組網（SA）實際網路環境下進行5G載波聚合（NR CA）的連線測試，採用n28（700MHz）、n78（3500MHz）頻段組合。代表台灣大能結合低頻、穿透力佳的700MHz以及大頻寬高速率的3500MHz兩個頻段的5G訊號，有效提升5G室內涵蓋，提供更穩定上傳品質及高速下載速度，朝「真5G」網路服務跨向一大步，深具里程碑意義。

目前全球5G多採非獨立組網（NSA）技術，未來5G服務將轉向獨立組網（SA）模式。台灣大在實驗室以外的真實網路環境，搭配聯發科的終端與諾基亞的通訊設備，結合700MHz頻段與下載速率高的3.5GHz頻段等頻譜資源，順利驗證SA 5G載波聚合技術。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大在5G一開台就積極投入3.5GHz 主流頻段網路布建，第一階段中頻部署達標後，第二階段朝SA與低頻建設發展。他預期在SA驅動下，5G將不僅是大容量，還能進一步實現「超可靠低延遲」（URLLC）、巨量物聯網通訊 （mMTC）等特性。

諾基亞行動網路資深副總裁Mark Atkinson表示，在5G商用網路環境中，成功完成獨立組網架構下中頻與低頻的載波聚合，為擁有類似頻譜組合的其他電信業者，建立新的可行性案例。

台灣大技術長郭宇泰表示，透過SA 5G載波聚合的功能，5G網路可以「更好、更深、更快」：涵蓋距離可再延伸約35%、提升室內涵蓋約30%；而在SA環境下，運用載波聚合（NR CA）技術結合不同頻段，速率又可較單頻再提升約30%。技術成熟後可以運用在公網及客製化的企業專網，將國內5G發展推向另一個成長高峰。

依據今年6月全球行動設備供應商協會（GSA）統計，目前全球僅12個網路於九個地區提供SA公眾網路商轉服務，台灣大哥大繼7月初於台北市內湖區成功完成SA NR CA連線，目前持續與合作夥伴進行正式網路的SA服務測試。