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中華電信HiNet推2G方案 創雙向Giga上網時代

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）今日宣布，推出HiNet光世代2G/1G極光纖新速率，宣告光世代上網進入雙向Giga新世代，也同步帶動企業與家庭迎向全新的網路應用時代。HiNet光世代2G/1G同步推出非固定制「家用型」、「進階型」及固定制「多機型」三種類型，提供個人、家庭、小型企業及專業工作者飆網新選擇。以牌價來看，家用入門單月3069元就可雙向達到Giga速率。

中華電信指出，受到疫情影響，居家辦公、遠距學習及宅居影音娛樂的流量需求呈爆發性成長，加上智慧家電、能源管理、安全監控及居家照護等智慧家庭多元的聯網裝置，消費者對頻寬的需求不斷提升。HiNet光世代2G/1G極光纖服務，提供高達1G的上傳速率，縮短企業客戶上傳資料的時間，協助企業客戶進行雲端辦公、遠端協作、資料異地備援及分享、電子商務平台經營等應用，大幅提升企業經營效率及商機拓展外，亦能滿足家庭娛樂、遠距教學、影音遊戲的超快網速服務。

中華電信 HiNet 極光

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