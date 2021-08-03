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鴻海旗下FII 入選富時社會責任新興巿場指數成份股

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）日前通過全球社會責任投資重要指標－英國富時指數審查，入選「富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index」成份股之外，同時公司整體評級亦上調至3.8分，成績優於全球84%的同業。工業富聯執行長暨CSR委員會主席鄭弘孟表示:「工業富聯在厚植永續、綠色環保、科技創新之路上持續前行，兼善天下，矢志與所有利害關係人共赴美好未來。」

富時羅素是全球領先的知名指數機構，其ESG評等範圍廣及全球47個成熟巿場和新興市場的7200多檔股票。富時羅素的ESG評級體系包括環境、社會、治理3大類、14項主題評價及300多項獨立指標，且公司必須在滿分為5分的ESG評級中取得至少3.1分，才可加入FTSE4Good指數系列，確保該指數納入的公司係為真正落實ESG風險管理的優秀企業。

本次評級報告中，工業富聯在環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）項目中分別取得3.8、3.8、4.0的高分，其中工業富聯在「環境」得分超出行業平均水準的2.4分，「環境供應鏈」主題更獲得滿分5分，整體評級領先於同領域企業。

工業富聯至今已建置6座綠色工廠，在能源管理、工業自動化及流程優化等清潔技術領域的年度新增專利190多項，清潔技術相關專利累計達500多項。近日，工業富聯發佈的數位能源智能控制系統則以需求為導向，調整最經濟的能源供給，能夠實現高達80%的廢水回收利用，最終綜合能耗降低達20%。此外，工業富聯陸續發佈《企業社會責任行為準則》、《弊端防治管理辦法》、《舉報投訴管理辦法》等內部制度，積極推動ESG落實在日常運營之中。

工業富聯企業社會責任成果屢獲認可，除本次獲得富時羅素ESG上調評級外，亦獲得MSCI明晟的ESG評等上調，並獲納入恒生可持續發展指數系列成分股。具體說明工業富聯的業務佈局、經營發展成果和風險管理能力等各種為企業永續之投入，獲得巿場肯定，朝向兼善天下的願景邁進。

4G 羅素 新興市場指數

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