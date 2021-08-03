MIH EV研發院今日正式營運 聯盟官網正式上線

鴻海（2317）集團強攻電動車，由其主導的MIH電動車聯盟先前已規劃自鴻海獨立，今（3）日鴻海正式公告，財團法人MIH EV研發院已於7月6日設立登記完成，並於今日正式營運，而MIH官方網站亦已於今日正式上線，MIH聯盟第一次委員會會議預定在16日召開。

鴻海今日在其官方網站上公告，財團法人MIH EV研發院已於2021年7月6日設立登記完成，並於2021年8月2日正式營運。據此，於2021年8月2日前完成簽署「MIH聯盟入會合約」之會員，將於2021年8月2日起自動成為 MIH 聯盟 (MIH Open EV Alliance)之一般會員。

MIH官方網站亦已於2021年8月2日正式上線。根據官網顯示，目前MIH會員已達1,822家機構/公司，本月新增5個新會員，會員橫跨53個國家/地區。

同時，MIH聯盟第一次委員會會議預定在 8 月 16 日召開。聯盟規劃成立不同工作小組，所有聯盟成員將有機會在研擬小組和MIH 主辦的活動中和其他成員交流意見，並隨時保持聯繫以接收MIH的最新消息。

MIH聯盟也邀請會員加入付費成員 ，其將有機會在工作小組內提供戰略方向並貢獻技術專長，以加速電動車技術的發展。 這些工作小組的研討範圍涵蓋了自動駕駛、雲端連接服務、安全、能源管理以及用戶體驗不等。