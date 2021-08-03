義隆：Chromebook市場下修 下半年出貨低於上半年

Chromebook和筆電產業近期頻傳砍單聲，觸控晶片廠義隆（2458）今（3）日在線上法說會上坦言，Chromebook下半年出貨量確實比上半年少，但義隆的觸控板（TouchPad）和觸控螢幕的市占率沒有改變。

義隆主要的市場就在筆電產業上，在今日的法說會上，法人關心近期盛傳的砍單聲浪是否確有其事。義隆坦言，該公司今年上半年營運動能來自消費性筆電和Chromebook，下半年Chromebook確實有下修現象，主要原因有兩個。

義隆指出，Chromebook出貨量下修，第一個原因是因為零組件持續存在的長短料問題，第二個則是Chromebook使用11.6吋面板，在價格拉升後，已經和14吋差不多，品牌廠就利潤考量，選擇常規筆電。

義隆認為，下半年Chromebook出貨量會比上半年減少，全球總量介於4,500萬到5,000萬之間，而義隆的觸控板則將出貨4,000萬到4,500萬套，掌握九成市占率；除了觸控板外，還同時出貨觸控螢幕，出貨量大約是觸控板的三分之一。

去年新冠肺炎疫情疫情爆發，帶動遠距教學需求攀升，CP值高的Chromebook出貨跟著大增，去年出貨量大約達到3,000萬台，占全球筆電的15%左右。

去年底供應鏈預估今年全年需求時，對於Chromebook看法更加樂觀，原本預期全年出貨量將上看6,000萬台；不過，受到零組件缺貨和客戶端庫存漸高影響，下半年拉貨力道跟著放緩一些。

經過估應鏈修正後的展望，今年Chromebook出貨量應會低於5,000萬台，最終可能落在4,500萬台左右。從晶片廠的角度來看，聯發科（2454）今年Chromebook晶片出貨量有機會逼近1,000萬套，市占率將可超過兩成。