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產能受限 義隆第2季營收持平、毛利率上揚

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

觸控晶片廠義隆（2458）今（3）日舉行線上法說會，本季受限於產能，多數產品線出貨下滑，但產品均價提升，因此整體營收將與上季大致持平；但因毛利率高的觸控螢幕晶片出貨拉升，毛利率將站穩五成以上。

義隆董事長業儀皓指出，該公司第3季營收將落在48億到52億元之間，與上季的50.36億元相較，季減4.7%至季增3.3%，本季毛利率預估為50%到53%，應能續優於上季的50.2%，站穩五成大關；營業利益率則為31.5%到35%。

由於觸控和驅動晶片第3季價格趨勢向上，但義隆的第3季營收看起來持平，代表出貨量下滑，引起法人關注。

義隆坦言，受限於產能限制，從各產品線來看，第3季確實只有觸控螢幕出貨量會成長，其他產品線都比上季出現個位數下滑；不過，因觸控螢幕屬高毛利產品，第3季毛利率反而上揚。

展望下半年，義隆指出，從目前來看，晶圓代工產能吃緊，今年取得產能比去年成長，不過，因為上半年成長幅度較高，下半年大約比上半年微幅成長，毛利率應該還有進步的空間。

義隆第2季在觸控板、觸控螢幕、指紋觸控三大產品線需求持續成長帶動下，第2季合併營收超過50億元，比上季明顯成長兩成，改寫單季新高紀錄。

義隆第2季毛利率為50.2%，季增2.25個百分點，年增2.63個百分點；單季營業利益率33.14%，季增4.47個百分點，年增5.68個百分點；單季稅後純益13.2億元，季增20%，年增43.79%，每股稅後純益4.53元。

累計義隆上半年歸屬母公司業主淨利為24.2億元，每股純益8.3元。

義隆 觸控

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