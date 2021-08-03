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南亞科7月營收79.50億元 創34個月新高
記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公佈今年7月自結合併營收為79.50億元，較上月增加4.08%，較去年同期增加62.03%，南亞科7月營收創下2018年8月以來，即近34個月單月合併營收新高。
南亞科7月自結合併營收在下游需求仍強勁之下，單月合併營收為79.50億元，持續較上月小幅增加4.08%，並較去年同期增加62.03%，南亞科7月合併營收也創下2018年8月以來，即近34個月單月合併營收新高，同時，也是該公司自去年10月以來，已連續第九個月合併營收成長。
累計今年前七個月的合併營收為483.19億元，較去年同期增加34.91%。
南亞科總經理李培瑛先前在法說會上，也對於第三季市場整體的需求仍是維持審慎樂觀看待，李培瑛指出，整體第三季的記憶體價格仍可望持續較第二季上揚，對南亞科而言，第三季毛利率也可望持續較第二季上升。
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