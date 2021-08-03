大陸官媒打擊手遊 市場憂心影響手機供應鏈動能

由新華社主辦的「經濟參考報」今（3）日公開直言網路遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，必須警惕其對青少年的危害，及早合理規範。由於手遊一向是新款手機很重要的賣點，市場憂心可能對手機供應鏈帶來影響。

中國大陸和其他國家今年相繼出重手管理比特幣等虛擬貨幣，造成比特幣價格暴跌，這次大陸監管之手可能伸向網路遊戲領域，消息傳出後，導致陸港股市今日上午一開盤，遊戲類股就全面暴跌，騰訊控股、網易-S、心動公司、創夢天地、中手遊等跌幅達到一到兩成。

據「經濟參考報」指出，當前，未成年人網絡沈迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，這份報導並認為網絡遊戲的過度投入對中國未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。

報導指稱，2020年，中國大陸有超一半兒童青少年近視，因沈迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。文章並直指手遊常為「精神鴉片」和「電子毒品」，這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。

「經濟參考報」在報導中更直接點名騰訊旗下知名遊戲「王者榮耀」，是最受大陸學生歡迎的網絡遊戲，由於手遊一向是新款手機很重要的賣點，手機晶片廠甚至內部設有手遊部門，優化晶片在手遊上的呈現效果，這次大陸官媒重砲批評手遊產品，供應鏈仍在觀察對整體手機產業鏈帶來的效果。

中國大陸力推5G手機，但因為手機價格偏高，今年換機動能不太理想，今年4月到6月的當地手機出貨量均出現年衰退現象，市場對下半年旺季能重振成長力道抱以期待。法人認為，大陸打擊手遊市場受，是否連帶影響5G手機換機，目前需要觀察。