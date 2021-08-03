陸遊戲產業遭官方打壓 台遊戲廠：對台影響甚小

中國大陸再度出手打壓當地遊戲產業，並稱網路遊戲為「精神鴉片」、「電子毒品」，致使港股遊戲概念族群全數暴跌，包括中國遊戲大廠騰訊、網易、心動、中手游、創夢天地股價均重挫。對此，台灣遊戲業者認為，絕大多數台廠目前營收大多以台灣為主，全球市場為輔，而大陸營收比重極低，影響不大。

台灣遊戲商表示，中國大陸不是第一次打壓當地遊戲業，幾乎每幾年就會「整頓」一次，業界都早已見怪不怪。此外，近年來，台灣遊戲業也因中國大陸版號申請不易，因此早就改變策略，以深耕台灣本地以及日、韓、美市場為主，因此影響微乎其微。

法人認為，以台灣遊戲族群來說，智冠（5478）、橘子（6180）本業為遊戲通路，影響最小，而宇峻（3546）、網龍（3083）雖有授權遊戲IP至海外，但主要營收仍以台灣市場為主，股王鈊象（3293）的營收主力產品則是國內外的博弈遊戲為主，與中國大陸網路遊戲產業相去甚遠，因此台灣遊戲族群實際影響相當有限。

截至今日午盤為止，目前宇峻股價大漲4.5元，來到96.6元，網龍小漲0.1元，來到51.7元，智冠上漲0.5元，暫收104元，橘子小跌0.1元，來到64元，鈊象下跌13元，來到850元。