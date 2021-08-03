台灣之星光纖寬頻上半年營運交好成績 申辦量成長578%

台灣之星看準行動與固網將完備涵蓋個人、企業與家戶的全方位通訊體系，自2019年起就積極佈局，並於去年底正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出台灣之星自有品牌固網「台灣之星光纖寬頻」，整合銷售、產品、售後服務等面向，服務上線迄今半年多，整體申裝量大幅成長578%、完工率超過9成。

台灣之星表示，今年5月隨疫情升溫，推升市場需求大增，期間申裝量與上月同期相比成長高達146%。看準全球數位經濟持續看漲，各式影音科技、數位娛樂與智慧應用將在5G時代掀起全新的數位匯流變革，繼導入Home+中嘉做為首波合作的寬頻網路服務供應商。

台灣之星今（3）日更宣布與台數科合作，擴大「台灣之星光纖寬頻」服務版圖，台數科為中南部有線電視龍頭，此次合作區域延伸至台灣中部及部分南部地區５大縣市，包含：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及台南市等，讓整個西台灣都能享有台灣之星穩定又順暢的光纖寬頻服務。