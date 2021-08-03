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旺宏捐3000萬予「劉炯朗講座」 助清大延攬人才

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

清華大學前校長劉炯朗去年辭世，各界緬懷這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家。清華大學今（3）日宣布設立「劉炯朗講座」，由旺宏電子捐贈3千萬元永續基金，遴聘學者專家擔任講座。校長賀陳弘表示，劉炯朗是大學校長的典範，以他為名的講座將永遠在清華校園傳承下去。

賀陳弘說，滿頭銀髮、親切幽默的劉炯朗備受清華師生敬愛，有他在的場合，總是滿座春風。清華過去也曾以校長之名設立講座，例如前校長梅貽琦、徐賢修等，都是公認貢獻卓越又備受眾人懷念的校長。

旺宏電子此次捐助的3千萬元將設立基金，以孳息來支持講座的永續運作，延攬具學術領導才能的國際知名學者專家。「劉炯朗講座」一任3年，連選並得連任，當選人在擔任講座期間，將以講座之名發表研究成果，並參加學術研討及公益活動。

賀陳弘表示，清華目前正在遴選新任校長，如果未來的校長也成為「劉炯朗講座」的持有人，傳承老校長的精神，將是難得佳話。

旺宏電子董事長吳敏求表示，劉炯朗風趣幽默、博學多聞，是他非常敬重的學長，透過「劉炯朗講座」的設立，希望借重劉炯朗過去在電腦資訊科學領域上的國際聲望，協助清華大學延攬全球知名學者專家進行前瞻的學識或研究成果，嘉惠台灣年輕學子，未來並能在教育界或科技界發揮影響力，以持續提昇台灣科技產業在世界的創新能量及領導地位。

劉炯朗與旺宏電子有很深的淵源，因認同旺宏注重創新研發的精神及培育年輕科技人才的使命，長年擔任旺宏電子及旺宏教育基金會的董事。他任職董事期間，也發揮科技及教育的專業，協助推動旺宏金矽獎及旺宏科學獎，為台灣培育許多優秀的年輕科技人才。

旺宏

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