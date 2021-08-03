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NI與Seagate攜手強化資料運用 加速自動駕駛車技術發展

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

國家儀器 (NI) 與全球資料儲存架構解決方案領導供應商希捷科技Seagate宣布全新的合作計劃，旨在強化資料儲存和傳輸服務，同時推出首創的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 記錄產品。此消息於該家測試暨量測公司為工程師所舉辦的首場線上活動 NI Connect 上公開。

這款全新的ADAS 記錄產品結合NI的高效車內資料記錄系統，以及Seagate的資料傳輸與邊緣儲存服務，使原始設備製造商 (OEM) 和供應商得以有效率地運用資料，確保次世代自駕車的安全無虞、可靠穩定。

最新的自駕車需要比以往更多的實際道路資料，因此，高效資料儲存設備也越發重要。透過這種創新的 ADAS 記錄產品，OEM 和供應商可讓資料儲存策略邁向現代化，從自我管理的形式轉向儲存即服務 (StaaS) 模式，進而降低成本並獲得高效率的儲存。這款產品結合 NI 專用在 ADAS 和自駕車車內資料記錄器的 Data Record System AD，以及 Seagate 的 Lyve™ Mobile 邊緣儲存裝置及資料傳輸服務。

NI 資深副總裁暨傳輸業務部門總經理 Chad Chesney 表示，Seagate 的 Lyve Mobile 可將邊緣資料儲存硬體從資本支出轉為營運支出，有助於避免漫長的前置時間和成本的增加。如同我們在 NI Connect 的發表內容，這次與 Seagate 的合作對 NI 來說是關鍵的一環，得以協助 NI 未來促進 ADAS 零組件和自駕車產品生命週期的發展。

Seagate 的 Lyve Mobile 可加速存取自駕車收集到的資料，以供進行分析和演算法最佳化。Lyve Mobile Array 可直接安裝在後車廂內，即時儲存所有資料。待資料記錄行程結束後，即可將資料運送到最近的邊緣資料中心，直接傳輸資料以供立即使用。

Seagate Lyve Mobile Solutions 副總裁 Melyssa Banda 表示，NI 與 Seagate 的合作產品提供易於擴充的模式，能大幅降低 ADAS 和自動駕駛資料儲存與傳輸解決方案的總體擁有成本。

NI 與 Seagate 之間的合作並不會止步於此首款產品，未來也會持續地發展，雙方會齊心協力打造出全方位系列產品，包辦從車輛至雲端的資料儲存與傳輸，讓 OEM 能夠更有效率地分享資料，並縮短開發時間和成本。

自駕車 OEM 自動駕駛

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