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世界先進發行50億元公司債 內含7億元綠債

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（2）日召開董事會通過發行無擔保普通公司債，規模上限為50億元；其中有大約7億元用以支應綠色環保相關的資本支出，也就是俗稱的綠債。

這是世界先進近20年來首度發債，雖然其中只有7億元是綠債，但也是繼台積電（2330）、聯電（2303）之後，發行綠債的半導體製造廠。

在短期營運面部分，世界先進受惠於產能利用率滿水位，加上調漲代工費用、優化產品組合，第2季毛利率突破四成，單季稅後純益超過26億元，季增17.5%，創單季新高，每股純益1.59元；累計上半年每股純益2.94元。

世界先進將於今（3）日舉下午舉行法說會，對外說明第3季營運展望，早上先行公告第2季和上半年財報。法人預期，各大代工廠的成熟型製程產能利用率均滿水位，下半年成長動能都將來自報價的調升。

世界先進董事會已敲定配息基準日，除息交易日訂在8月20日，現金股利發放日則為9月15日。世界先進今年擬配發每股3.5元現金股利，盈餘配發案將待8月13日股東會討論。

世界先進 晶圓代工廠 產能利用率

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世界先進第2季獲利創新高 第3季營運看增

世界先進 上半年EPS 2.94元

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