半導體旺到2022 外資喊買七大潛力股

半導體產能傳出鬆動，市場擔心產業景氣反轉，不過摩根大通3日報告預測，此波供給不足伴隨需求強勁推升的半導體循環旺盛到2022年無虞，包括新增產能明年底才導入、消費電子產品的產量到極限但內容持續升級等四利多帶來支撐，國際資金預期回補半導體股，並推薦首選聯電（2303）、力積電、日月光投控（3711）、聯詠（3034）、聯發科（2454）、環球晶（6488）及瑞昱（2379）七大循環潛力股。

此外，摩根大通也建議，著眼長線科技股行情，可同步關注台積電（2330）、矽力-KY（6415）和欣興（3037）的爆發力。該券商3日更新科技股投資指南，推薦國際客戶逢低留意半導體等供應鏈機會。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示，國際資金關注更高成長的潛力產業，加上一些投資人擔心半導體的景氣反轉，使半導體股過去一段時間的表現低於預期，但市場的擔憂過度，不論從供給或需求來看，產業景氣都不會快速修正，四大利多更將支持景氣強盛到2022年；年底熱錢預期認錯回補。

哈戈谷列舉的首要利多，是需求面來看，近期電視、手機及PC出貨增速放緩，但各國經濟解封也推升企業級PC、5G手機、資料中心及伺服器等高端需求成長，還有電動車及工業自動化需求加速復甦。投資人關注位元成長到頂之際，更該關注內容升級，將支持半導體景氣活躍。

他舉例，過去兩季手機平均單價（ASP）成長7-13%，電視近五季價格也保持2-3%的年增速率，最近四季PC營收更增加13-30%不等，車用半導體價格也長足成長。

其次，供給面觀察，哈戈谷表示，邏輯半導體的創建投資進展比市場預期緩慢，大多數新增的晶圓產能直到2022年底或2023年初才會導入，而且很多產能也已經被客戶包下。大陸中芯國際擴產則受到美國禁令限制，未來三到四季都不會顯著擴張。

三是通路方面，半導體上游到下游產能都很緊繃，多數消費型組件的交期維持正常水準之上，且晶圓代工產能不會在短期大量釋出，他認為，目前PC、伺服器及手機周邊晶片的不足情況更加嚴峻，多數OEM廠對於建立庫存的心態也保持積極，因此庫存常態化的時點可能延到2022年底或2023年。

最後是無晶圓廠的晶片循環尚未發展到極限，哈戈谷說，包括聯發科、聯詠、瑞昱等主要亞洲晶片供應商都看好需求強勁到明年，如聯發科明年5G旗艦晶片發表，出貨展望樂觀，聯詠驅動晶片的漲勢也看到明年，瑞昱WiFi 6、真無線耳機晶片的需求同步走強。

哈戈谷補充，經驗顯示，半導體股股價會在營收年增率下滑到長期平均水準之下的前三到九個月觸頂，但目前產業的營收維持25%以上強成長，談反轉還太早。迎接下半年展開的成長，他看好國際資金優先回補景氣循環的聯電、聯發科等，長線則可關注有結構性成長題材的台積電等。