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群聯受惠車用市況強勁 eMMC控制晶片供不應求

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

快閃記憶體控制IC廠群聯（8299）耕耘車用市場有成，旗下車用內嵌式記憶體（eMMC）控制晶片市占登上全球一哥，近期在車用市場復甦商機，目前產品供不應求，董事長潘健成直言「非常缺」，以手上訂單來看，只能滿足不到五成的客戶訂單。

群聯今年在控制IC及記憶體模組出貨同旺帶動下，6月營收達51.23億元，為歷史單月第四高；第2季營收159.1億元，季增23.4%、年增45.96%，創單季新高；上半年營收287.98億元，年增21%，創歷年同期新高；法人預估在傳統旺季以及遊戲市況轉強，加上車用動能延續，群聯第3季單季業績有機會再刷歷史新高。

群聯看好車用市場成長趨勢，布局車用儲存方案超過五年，目前在車用eMMC控制晶片市占率為全球第一，並同步衝刺車用儲存模組方案，公司預期整體車用營收比重將在2023年至2025年明顯成長。

車用市場去年第4季起快速回溫，動能續強至今，加上車用晶片供給逐漸舒緩，潘健成透露，目前客戶對車用eMMC控制晶片需求非常強勁，群聯相關產品供不應求，只能滿足不到五成的客戶訂單，群聯很努力和晶圓廠溝通，取得更充沛的晶圓代工產能，盡全力滿足客戶需求。

法人指出，低容量eMMC產品價格已在第2季大幅上漲，本季傳統旺季需求延燒，預估eMMC報價還會繼續上揚5%左右。

潘健成指出，整體來看各項需求端均維持高檔的熱度，下半年看來比上半年好，且遊戲相關業務上半年受限於機器設備的供應不足，在該因素逐漸消除之後，下半年有望瞬間轉強；法人看好，隨著索尼PS 5遊戲機將升級軟體，讓玩家可以擴充儲存的空間，有助群聯衝刺固態硬碟（SSD）控制晶片與模組出貨量。

隨著車用各項裝置漸漸資訊化、電腦化、小型化、多樣化，需要的運算量也更多，使得記憶體需求大幅增加，推升車用eMMC控制晶片用量大增，帶動營運規模擴大，有助群聯提升毛利率。

控制晶片 群聯 記憶體模組

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