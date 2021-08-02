校友捐助也玩創新 施振榮捐贈陽明交大台積電現金股息

宏碁集團創辦人施振榮與陽明交通大學、交大思源基金會共同簽署意向書，將捐贈名下500張台積電股票的現金股息，為期五年，期滿經同意得再繼續執行五年，以支持陽明交大推動「喜馬拉雅計畫」。施振榮表示，希望藉此抛磚引玉，並建立有效利用捐助的新機制。

陽明交大今年2月1日正式合校後，整體能量提升很多，校友們也提出「喜馬拉雅計畫」，由施振榮與前校長張懋中及現任校長林奇宏擔任共同召集人，並由校友林行憲擔任執行召集人。施振榮表示，喜馬拉雅計畫以促成陽明交大成為「偉大大學」為願景，希望在半導體、人工智慧與物聯網、智慧醫療三大領域占世界領先地位。

林奇宏表示，「感謝施學長拋磚引玉」，透過股票捐贈以及研究成果專利（IP）授權回饋機制，可為學校建立永續的支持資源。這樣的良性循環，將更有效鏈結產業與學術界，並對社會產生具體影響。

施振榮是交大大學部第一屆畢業生，畢業後並就讀交大電子研究所。他表示，由於沒有出國念書，交大畢業後因此有機會碰到台灣電子產發展的契機，當時並與交大校友一同創業，1976年創辦宏碁公司。

施振榮指出，「引水思源」是交大的精神，校友回饋母校更是傳統。此次捐贈500張台積電股票的現金股息（以目前台積電配發之現金股息估算，首年現金股息約550萬元，預期將會逐年增加），用以支持陽明交大委由交大思源基金會積極投入推動喜馬拉雅計畫。

他認為，台灣科技產業能有今日舉足輕重地位，關鍵在早期政府重視理工人才的培育，加上政府長期投入教育資源，這是針對隱性價值的長期投資，再配合政府高科技產業及科學園區的政策，才使台灣在科技領域的能量能發揮。

面對國際競爭激烈，施振榮表示，除了他所倡議推動的「產學共創」外，為促進國家重點領域產學合作及人才培育的創新，教育部也已通過產學合作及人才培育創新條例，希望企業與政府攜手投入資源。

他指出，喜馬拉雅計畫將配合教育部推動的創新條例，建立產學共創機制，培養教授及學生在產學合作的過程中，協助產業界解決具挑戰性的課題，由產學聯手，深化教研成果，使學校研發能量與效益最大化，並對產業和社會產生具體影響。

此外，喜馬拉雅計畫也建立研究成果的回饋機制，將授權獲利回饋給喜馬拉雅計畫專款專用，以此讓資源循環生生不息，創造價值。

施振榮強調，透過「產學共創」希望在五至十年可以建立起生生不息的「小循環」機制，才能與政府投入三、五十年在教育研發的「大循環」相互配合，以發揮綜效，進而讓所投入的資源可以回收。

他並指出，此次捐贈台積電股票的現金股息，是希望不動用「母金」（指台積電股票），藉由捐贈股息讓喜馬拉雅計畫能有永續的支持資源。此外，未來透過產學共創所資助的新創事業，一旦成功就有股票回饋學校的機制，如此有助資源持續擴大，讓計畫的預算來源可生生不息。

施振榮也提醒，過去因教育研發多是由政府投入的大環循資源，對於如何有效用利用資源的管理較寬鬆；但未來有企業的資源加入，企業是以「投資」的觀念來評估計畫的有效性，這有賴大家改變思維，建構一個鼓勵容錯、勇於嘗新、負責任的新機制，有效利用預算並講求成效，才能讓小循環所投入的資源在五到十年後開花結果。