IDC示警 平板需求衰退可能更快

研調機構IDC最新報告顯示，今年第2季平板電腦單季出貨量達4,050萬台，年增4.2%，蘋果依然以三成市占率穩坐龍頭寶座，值得一提的是，IDC警告，消費者可能對於平板的需求將比Chromebook或更廣泛的PC市場衰退更快。

IDC報告顯示，今年第2季平板出貨量達到4,050萬台，年增4.2%，與Chromebook相似增長出現放緩跡象。IDC警告，消費者對於平板的需求將比Chromebook或更廣泛的PC市場衰退更快。

從出貨量排名來看，全球前五大廠商依序為蘋果、三星、聯想、亞馬遜及華為。若以出貨量年增幅來看，聯想第2季度年增64.5%，居於全球前五大平板廠冠軍。

至於蘋果靠著iPad系列持續穩坐第一大平板廠寶座，第2季出貨量達1,290萬台，年增3.5%，市占率自去年第2季32.1%微幅下滑到今年同期的31.9%。

展望後市，IDC預估，平板2020年實現兩位數強勁增長，今年預期出貨量也將達1.67億台，年增1.8%。不過，從2022年開始，平板將陷入個位數衰退，情況將一路延續到2025年。