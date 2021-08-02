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IDC：Chromebook今年第2季出貨量年增68.6%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

儘管市場對PC產業後市持續有雜音，但研調機構IDC最新報告顯示，今年第2季Chromebook出貨量達1,230萬台，年增68.6%，仍繳出佳績，市佔率前三名仍為惠普（HP）、聯想及台廠宏碁（2353），值得一提的是，IDC指出，儘管Chromebook需求量仍大，但鑑於零組件持續缺貨，不少供應商已經考慮優先提供利潤更好的Windows 筆電。

IDC報告顯示，今年第2季全球Chromebook出貨量達到1,230萬台，年增68.6%，但較上季下滑1,300萬台略微下滑。儘管單季出貨量仍亮眼，但與前幾季成長幅度來看，增幅出現放緩跡象。

IDC表示，雖然Chromebook需求量還是很大，仍有不少教育標案，但受到零組件持續短缺影響，部分供應商已經開始優先考量利潤更高的Windows 筆電。

此外，居家學習獲得快速發展，原先美國及加拿大市場更傾向使用 Chromebook，但最近Chromebook也在歐洲地區及亞洲國家興起。

以第2季出貨量排名來看，依序為惠普、聯想、宏碁、戴爾、三星，前五大廠商市佔率合計達92.9%；台廠宏碁穩居第三名位置，今年第2季出貨190萬台，年增21.7%，但市占率自去年第2季21.2%，下滑到今年第2季15.3%。

惠普依然居於榜首位置，出貨量達430萬台，年增115.7%，市占率較去年同期27.4%上升到今年35%。聯想第2季則出貨260萬台，年增81.2%，市占率也較去年同期19.6%提到今年21%。

Chromebook IDC 宏碁

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